Tarım Kredi üretim ve depolama kapasitesini artırıyor

ürkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, hem üretici hem tüketicinin faydası için çalıştıklarını belirterek, kurumun üretim ve depolama kapasitesini artıracaklarını söyledi. Aydın, Tarım Kredi Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adem Darımla ve yönetim kurulu üyeleriyle birliğin geçen yıl bünyesine kattığı Sivas Teknik Tarım Hayvancılık AŞ'yi (SİVTAŞ) ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Yem fabrikası ile yoğurt, pastörize süt, ayran, kaşar, lor ve tereyağı üretilen tesiste üretim alanlarını gezen Aydın, çalışanlardan bilgi aldı. Tesisleri en iyi şekilde yönetip, sağladıkları gelirleri çiftçilere finansman desteği olarak sunmak istediklerini vurgulayan Aydın, ülke tarımı ve hayvancılığını desteklerken üreticiyi korumanın da temel görevleri olduğunu dile getirdi. Aydın, "Önümüzdeki süreçte 6 bin ton kapasiteli 3 yeni silo yatırımı yaparak tesis depolama kapasitesini de artırmış olacağız. Günlük 22 ton süt işleme kapasitesine sahip bu tesisin üretim kapasitesini bu yıl içinde yapılacak yeni yatırımlarla günlük 40 tona çıkaracağız" ifadelerini kullandı. Kuruluşun bünyesine kattığı Afyonkarahisar'daki Oruçoğlu Yağ Fabrikasına ilişkin de bilgi veren Aydın, daha önce 9 fason işletmeyle çalıştıklarını, hem lojistik masraflar hem de zamansal kısıtlarla karşılaştıklarını anlattı. Aydın, fabrikanın Tarım Kredi bünyesine katılmasıyla bunu tek bir yerde topladıklarını ve çok sayıda istihdama vesile olduklarını belirterek, "Aracıyı ortadan kaldırdığımız için daha maliyeti uygun üretime katkı sağlamış oluyoruz" diye konuştu. Aydın, 2022 yılı verilerine göre Tarım Kredi'nin 3 şirketinin İSO 500 listesinde bulunurken bunların yanına yağ ve süt alanında 2 şirketin daha eklenerek son listede şirket sayılarının 5'e yükseldiğini sözlerine ekledi.