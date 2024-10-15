Tarım milli mesele

İş Bankası, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin farklı bölgelerinde tarımsal üretime katkıda bulunan girişimci ve çiftçi kadınları, "Kadının Gücü: Geleceğin Tarımı" etkinliğinde bir araya getirdi. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, tüm dünyada kadınların tarımdaki emeğinin görünür olmadığına işaret ederek, "Dünyada tarımda çalışanların ortalama yüzde 40'ını, ülkemizde 5 milyon tarım işçisinin 2 milyonunu kadınlar oluşturuyor. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı kadın sayısı ise 300 binin üzerinde. Kadınlar aile işletmelerinde neredeyse her işi yapıyor ama sektörde doğrudan görünürlüğe sahip değil" dedi. TARİŞ'in, Türk Şeker Fabrikaları'nın kuruluşunda öncü rol oynayan İş Bankası'nın kuruluş yıllarından itibaren tarımı destekleyen çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Yılmaz, bugün de tarımı milli bir mesele olarak gördüklerini vurguladı.Sezgin Yılmaz, Çiftçi Kadın Buluşmaları düzenleyerek kadınlara bilgisayar, internet kullanımı, dijital pazarlama, markalaşma, finansal okuryazarlık gibi eğitimler sunduklarını belirterek, "Çiftçi kadınlarımızla yaptığımız görüşmelerden de yola çıkarak kendimize ev ödevleri çıkardık. Kadın çiftçilerimizin hikâyelerinde hep yanında olacağız" diye konuştu.