Tarım sektörüne 30 milyar liralık can suyu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen 'Tarım Kefalet Destek Programı Tanıtım ve İmza Töreni'ne katıldı. Program kapsamında teminat yetersizliği çeken üreticiler için dev bir finansal köprü kurulduğunu belirten Yumaklı, ilk aşamada 30 milyar liralık tarımsal krediye kefalet sağlanacağını duyurdu.

8 BANKA İLE İŞBİRLİĞİ

Törende konuşan Bakan Yumaklı, tarımın sadece ekonomik bir sektör değil, ülkelerin sosyal ve stratejik güvenliğinin temeli olduğunu vurguladı. Yumaklı, "Tarımı sadece bir sektör olarak ele almak büyük bir yanılgı olur. Ülkelerin istiklali ve istikbali için son derece önemli bir başlıktır. Gıda arz güvenliği, kırsal kalkınma, istihdam ve ihracat kapasitesi; hepsi doğrudan tarım sektörünün gücüyle bağlantılıdır" dedi.

Bakanlığın son yıllarda yapısal bir dönüşümü hayata geçirdiğini belirten Yumaklı, üretim planlamasının en önemli ayağının erişilebilir finansman olduğunu kaydetti. Yeni programın kamu ve özel sektörden toplam 8 bankanın katılımıyla başladığını açıklayan Yumaklı, şu bilgileri paylaştı: "Tarım Kefalet Destek Programı; kredi hacmini artıran değil, tarımsal üretim kapasitesini büyüten bir finansal araçtır. Program bugün itibarıyla kamu ve özel 8 bankamızla başlıyor. İlk aşamada 30 milyar liralık tarımsal krediye teminat sağlanacak bu sistemde, ilerleyen dönemde hem bütçenin artmasını hem de diğer bankalarımızın katılımını bekliyoruz. Programın tarım sektöründe yaklaşık yüzde 1 düzeyinde olan KGF kefalet kullanım oranını hızla artırmasını bekliyoruz." Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli bu yeni mekanizma ile planlı üretim hedeflerine tam uyum sağlanacağını ifade eden Yumaklı, "Üretim planlamasına uygun üretim yapan üreticilerimize ilave destek ve yüzde 20 faiz indirimi uyguluyoruz. 2025'te bu kredilerden yararlanan üretici sayısı 1 milyona ulaştı" dedi.





ÜLKENİN YARININA DESTEK

TARIMIN desteklenmesinin ülkenin yarınını desteklemek olduğunu söyleyen Yumaklı, 2025 yılı verilerine de değindi. Ziraat Bankası, Ziraat Katılım ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla 2025 yılında yaklaşık 661 milyar TL hazine faiz/kar payı destekli kredi kullandırıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, yeni kefalet programının bu finansal yapıyı daha kapsayıcı hale getireceğini belirtti.