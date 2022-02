Tarım sigortaları sektörün 1 numarası olacak

İklim değişikliği, nüfus artış hızı ve gıdaya olan talebin hızla artması, bu alandaki sigortaları her zamankinden daha önemli hale getirdi. Tarım sigortalarındaki prim büyümesi de bu gerçeği teyit ediyor. 2020 yılı itibarıyla 2.23 milyon olan poliçe sayısı 2.51 milyona kadar çıktı. Aynı zamanda sigortalı sayısı da 580 binden 656 bine çıkmış durumda. Her iki alanda yüzde 13 civarında bir büyüme var. Hasar ödemeleri ise iki katına çıkmış durumda. 2020'de 1.1 milyon TL'lik hasar ödemesi 2021'de 2.66 milyon TL'ye kadar çıktı. APara 'da Güvenli Hayat programına konuk olan ve tarım sigortaları alanında 30 yıllık bir sektör deneyimi olan Gri Sigorta Genel Müdürü Rüstem Güngör , "Şu anda sektörün en büyük alanı araç sigortaları ama göreceksiniz gelecekte bu alanda tarım sigortaları ilk sıraya oturacak. Gelişim potansiyeli çok yüksek bir alan. Önemi de her geçen gün daha da artıyor" dedi.Tarım sigortaları alanında artık hasarların artması ile birlikte eksper ordusu ile bile bunu karşılamanın mümkün olmayacağının altını çizen Güngör, " Drone ve uydularla tespitler yapılacak artık. Uydularla tespitler konusunda çalışmalar var. Bunu biliyorum. Gelecek dönemde hastalıklar da teminata girmeye başlayacak. Tüm riskler devreye girmeye başlayacak ve sistem büyüyecek" şeklinde konuştu.TOPLAM sigortalı sayısındaki ve primin miktarında artış ile havuzun büyüyeceğini ve maliyetlerin de aşağı ineceğini vurgulayan Güngör, "Çiftçinin daha çok riskli alanları sigortaladığını görüyoruz. Çiftçi 4-5 sene bir şey olmazsa o alanı sigortalamıyor. Ancak o alanın da sisteme dahil olması lazım. Sisteme risksiz alanları da katarsak fiyat ucuzlayacak ve büyüme de çok daha fazla olup fiyatları aşağı çekecek" dedi.TARIM sektörünü bilen ve bu alanda uzmanlaşmış bir acente ağının gelişmesi gerektiğini de belirten Güngör, "En önemli sorunlarımızdan biri tarımı bilen ve sahada olan insan kaynağındaki yetersizlik. Acenteler de bu alanda ürün satmayı azalttılar çünkü bankalar kredi alırken, sigorta satma konusunda da müşteriyi zorluyor. Bu alanda yetişmiş acentelerin sisteme girmesi ve bunların sayısının artması şart" şeklinde konuştu.