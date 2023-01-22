Tarım sigortalarında % 15 indirim

TARIM Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında düzenlenen sigortalarda üreticilerin tercihleri gözetilerek çeşitli düzenlemelere gidildi. Bu çerçevede, Bitkisel Ürün Sigortası dolu riski tarife fiyatında 87 üründe yüzde 15 indirim yapılırken 23 üründe yüzde 10 ve 24 üründe yüzde 5 indirime gidildi. Buğday tarife fiyatında yüzde 6 indirim yapıldı. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası'nda ek hastalıklar, uçurumdan yuvarlanma, kurt parçalaması gibi hasarlar için müşterek sigorta oranı yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürüldü. Tüm branşlarda kadın çiftçi indirimi yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı. Genç çiftçi indiriminde genç çiftçi yaş sınırı 30'dan 40'a yükseltildi. Yüzde 5 şehit ve gazi yakını indirimi getirildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TARSİM'in ülke tarımında vazgeçilmez bir yer edindiğini belirterek, "Çiftçilerin tarım sigortasına yönelik talepleri her geçen gün artıyor. Üreticilerden gelen talepler çerçevesinde tarım sigortasındaki teminat kapsamını geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, üreticilerimizi gelir kayıplarına karşı korumak için Gelir Koruma Sigortası'nı üreticilerimizin tercihine sunduk. TARSİM'in sürdürülebilir bir yapıda olmasına büyük önem veriyoruz" açıklamasında bulundu.