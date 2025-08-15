Tarım ÜFE’de 10 yılın en büyük aylık düşüşü

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5.66 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 44.32 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan verilere göre, aylık bazda 2015'in mayısından bu yana en büyük düşüş yaşandı. Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6.09 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0.14, balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri, balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2.36 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek gerçekleştiği alt grup yüzde 244.14 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup da yüzde 12.64 azalışla sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak kaydedildi.