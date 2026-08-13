Tarım ürünlerinde fiyat artışı sürüyor! TÜİK açıkladı: Sebze ve kavun-karpuz ilk sırada

TARIM VE AVCILIK ÜRÜNLERİNDE ARTIŞ

Sektörler bazında değerlendirildiğinde, temmuz ayında bir önceki aya göre tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 2,52 artış gerçekleşti. Balık ve diğer balıkçılık ürünleri, su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 0,82 artış görülürken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,66 azalış kaydedildi.