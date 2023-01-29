Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Yusufeli Barajı ve HES’te incelemelerde bulundu

Artvin'in Yusufeli ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Yusufeli Barajında incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kirişçi ,"Yusufeli Barajı ve HES projesiyle Türkiye Yüzyılı'nın enerjisini üretecektir. Türk mühendislerinin akıl teri olan Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimine bu yılın aralık ayında veya 2024 yılı şubat ayında tam kapasiteyle başlanması planlanmaktadır." dedi.

Yusufeli Barajı ve HES'in 22 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete alındığını anımsatan Bakan Kirişçi," uzun ve zorlu bir sürecin ardından tamamlanan projenin inşaat, elektromekanik, kamulaştırma, yeniden yerleşim ve diğer faaliyetlerin maliyetleri ile toplamda 34 milyar liraya mal oldu. Türkiye'de son 20 yılda rekor sayıda su depolama tesisi inşa edildi. AK Parti hükümetlerinin ilk günden itibaren su kaynaklarının sürdürülebilir ve verimli şekilde kullanılmasına önem verirİz" dedi.

Su kaynaklarının etkin kullanımının, Türkiye Yüzyılı'nda sosyal ve ekonomik kalkınmanın önemli ayaklarından biri olduğunu belirten Bakan Kirişci, "DSİ Genel Müdürlüğümüz, 2003 yılından bu yana kapalı sulama sistemleri inşa ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, şehirlerimizde içme suyu sıkıntısı yaşanmaması için 81 İl İçme Suyu Eylem Planı'nı hazırladık. Şehirlerimizde şu an için içme suyu sıkıntısı yaşanmıyorsa bu eylem planının uygulanması neticesindedir. Bu eylem planı ile illerimizin, 2040, 2055 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacı planlanmıştır" dedi.

"YUSUFELİ BARAJI, TÜRKİYE YÜZYILI'NIN ENERJİSİNİ ÜRETECEKTİR"

Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanması ve dışa bağımlı olmaktan kurtulması adına yapılması gereken en önemli şeyin milli servet olan, temiz, ucuz ve yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi olduğunu belirten Bakan Kirişçi, "Ülkemiz açısından yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde ön plana çıkan kaynak ise suyu enerjiye dönüştüren hidroelektrik enerjidir. Hidroelektrik enerji, Türkiye Yüzyılı'nın enerjisidir. Çoruh'un incisi Yusufeli Barajı, Türkiye Yüzyılı'nın enerjisini üretecektir. Türk mühendislerinin akıl teri olan Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimine bu yılın aralık ayında veya 2024 yılı şubat ayında tam kapasiteyle başlanması planlanmaktadır. Barajımızın kurulu gücü 558 megawatt, yıllık ortalama enerji üretimi ise 1 milyar 900 milyon kilowat saattır. Bu miktar, 2,5 milyon kişinin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu üretim miktarı, Antalya kadar büyük bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına gelmektedir" dedi.

"EKONOMİMİZE YILLIK 5 MİLYAR LİRA KATMA DEĞER SAĞLAYACAKTIR"

Yusufeli Barajı ve HES'in 750 bin yerli ve milli otomobil TOGG'un enerjisini üretebilecek kapasitede olduğunu da kaydeden Bakan Kirişci, Ekonomimize ise yıllık 5 milyar lira katma değer sağlayacaktır. Yusufeli Barajı mansabındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının enerji üretim kapasitelerini yaklaşık yüzde 15 arttıracaktır. Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte ülkemizin toplam hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacaktır. Ekonomimize yıllık 5 milyar lira katma değer sağlayacaktır." dedi.

SU SEVİYESİ 73 METREYE ULAŞTI

22 Kasım 2022'de Yusufeli Barajı'nda su tutmanın başlandığını belirten Bakan Kirişci, "69 gün geride kaldı. Şu ana kadar 73,16 milyon metreküp su depolanmış ve su seviyesi 73 metreye yükselmiştir. Dolayısıyla neredeyse her gün bir metre yükselen bir su rejiminin olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte, kontrollü olarak su depolanmasına devam edilecektir. Baraj rezervuarında günlük maksimum 1 metre su yükselmesi olacak şekilde 20 Ağustos 2023 tarihinde test üretimimize başlanmasını planlamaktayız. 390 günün sonunda da barajın maksimum işletme kotu olan 710 metreye ulaşılarak, tam kapasiteyle enerji üretimine başlanacaktır" dedi.

"HASSASİYETLE VE KARARLILIKLA ÇALIŞTIK "

Yusufeli'nin inşasında vatandaşların görüşleri alınarak planlamada geleneksel ve kültürel kent yaşamının korunmasına öncelik yapıldığını belirten Bakan Kirişçi," daha modern bir şehirleşmeye sahip ve birçok yönüyle örnek teşkil edecek yeni yerleşim yerleri kuruldu. Çevreye ve doğaya önem verdiğimiz için hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için hassasiyetle ve kararlılıkla çalıştık. Sakut, Tekkale ve Yansıtıcılar mevkilerinde yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 698 konut ve 323 dükkanın inşaat tamamlandı. Tekkale, Çevreli, İşhan, Yeniköy, Çeltikdüzü, Meşecik, Irmakyanı köylerinde ise 507 konut ve 10 dükkanın da bittiğini belirtti.

"YENİ YUSUFELİ İLÇEMİZİ YEMYEŞİL BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURACAĞIZ"

Bakan Kirişçi," Bakanlığımızca başlattığımız ağaçlandırma çalışmalarıyla birkaç yıl içinde yeni Yusufeli ilçemizi inşallah yemyeşil bir görünüme kavuşturacağız. DSİ tarafından bugüne kadar burada 14 bin 250 ağaç dikildi. ilave olarak ta 30 bin metrekare daha çim ekimi yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca Orman Bölge Müdürlümüzce 81 bin 280 fidanın ve bir kısmı eski yerleşimden sökülüp yeni yerleşim yerine taşınan 9 bin 70 ağacın dikimi yapılmıştır. Toplam 105 bin ağaç dikildi." dedi

110 KİLOMETRE YOL, 46 TÜNEL, 23 KÖPRÜ VE 141 MENFEZ İNŞA EDİLDİ

Dev proje olan Yusufeli Barajı'nın sadece bir baraj olarak inşa edilmediğini kaydeden Kirişci, "Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında 110 kilometre yol, 46 tünel, 23 köprü ve 141 menfez inşa edilmiştir. Bir kıyas yapmak gerekirse Cumhuriyet tarihi boyunca 2002 yılına kadar 79 yılda Türkiye'de toplam 50 kilometre tünel yapılmış, sadece Yusufeli Barajı ve HES Projesi kapsamında ise 62 kilometre tünel inşa edilmiştir" dedi.