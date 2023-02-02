Tarımda planlı üretim başlıyor

Turkuvaz Medya Grubu'nun düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı Zirvesi&Para Sohbetleri'ne, katılan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tarım sektöründe hayata geçirilecek yeni politikaları paylaştı. Dünya gündeminde tarım, gıda, su ve enerjinin olduğunu anlatan Bakan Kirişci, "Tarım ve su insanlığın vazgeçilmezi. Bizim hem su hem de toprak konusunda sıkıntımız var. O zaman bizim kendi üretimimizi planlamamız lazım" dedi. Planlı tarım modeline geçileceğinin bilgisini veren Kirişci, mevzuat çalışmasını hazırladıklarını, yıl içinde Meclis'e getireceklerini kaydetti. Kirişci, "Planlı tarımla artık tarla, ahıl, ahır, kümes sahibi kendi istediğine göre üretim yapamayacak. Planlı üretimin gereği sağlanacak" diye konuştu. Stratejik ürünlerin belli olduğunu ve bunların arz güvenliğinin sağlanması gerektiğini anlatan Bakan Kirişci, "Arz Güvenliği Daire Başkanlığı oluşturduk. Bu birim dünyayı izleyerek bize bilgi ve raporlar sunuyor. Biz de atılması gereken adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.Planlamanın bir diğer önemli ayağının sözleşmeli üretim modeli olduğuna dikkat çeken Bakan Kirişci, "Sözleşmeli üretime Et-Süt Kurumu aracılığıyla büyükbaş beside başladık. Bunu birçok ürün grubunda devreye alacağız" dedi. Geçen yıl kent tarımı modelini devreye aldıklarını hatırlatan Kirişci, bunu yaygınlaştıracaklarını söyledi. Kirişci, "İstanbul'a 76 ilden 270 bin kamyonla meyve-sebze taşınıyor. Bu kamyonlar 140 milyon kilometre yol kat ediyor. Burada egzoz emisyonu 117 bin ton. 4 günde gelen ürünler tazeliğini kaybediyor ve lojistik maliyeti artıyor. Kent tarımıyla bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.Tarım Bakanı Kirişci, 2030 yılında su kaynaklarının yüzde 25 azalacağını, ancak yapılacak iyi bir çalışmayla su tüketiminde yüzde 50 oranında tasarrufun mümkün olduğunu söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde su verimliliği ve suda sıfır kayıp seferberliğini başlattıklarını hatırlatan Bakan Kirişci, şöyle devam etti: "Bizim 112 milyar metreküp suyumuz var. Bu suyun 58 milyar metreküpü kullanılıyor. Yüzde 77'si tarımda, yüzde 12'si evde, geri kalan yüzde 11'i de sanayide kullanılıyor. 8.5 milyar hektar teknik ve ekonomik olarak sulanabilir alanımız var. Bunu 7 milyon hektara getirdik. Tarımsal sulamada yüzde 50 verimlilik sağladık. Sanayiyle ilgili de yüzde 50 tasarruf yapma imkânımız var. İçme kullanma sularına gelince yerel yönetimlere büyük bir görev düşüyor. Devlet Su İşleri'nin temizleyip arıtarak borulara verdiği 6.2 milyar metreküp suyun 2.1 milyar metreküpü kayıp-kaçakla yok oluyor. Ev ve iş yerinde kişi başına 1.323 litre su potansiyelimiz var. Ancak dikkatli olmamız lazım. 2030'da Türkiye'deki su kaynaklarının yüzde 25 azalacağı öngörülüyor. Kişi başı potansiyeli de 730 litreye düşecek. Buna göre hareket edeceğiz. Evlerde kullandığımız suyun maalesef yüzde 75'i gri su… Yani bulaşık makinesi, duş, tıraş olurken ya da klozetlerde, sifona bastığınızda tükettiğiniz su. Bu gri suyu tekrar kazandıran bir sistemi binalarımızda inşa ediyor olmamız gerekir."GÜNDEME ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakan Kirişci, 6'lı koalisyona dikkat çekerek, sözlerini şöyle tamamladı: "Cumhurbaşkanımızın 6+1 adını verdiği bir masa var. 6+1 parti birleşip vizyon açıklıyor. 219 kalem yazmışlar alt alta. Bazılarında intihal var. İntihal hırsızlıktır. Bize ait olan bir şeyin çalınmasıdır. Bizim hali hazırda yaptığımızın ifade edilmemesidir. Biz gelirsek, şu destekleri vereceğiz diyorlar. 'Sorun var dediğiniz kırsala, köylüye, üreticiye ben tek başıma gelmeye hazırım. İstediğiniz yere birlikte gideriz' dedim. Hâlâ ses seda yok."