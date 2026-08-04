Tarımda sigorta 1.1 trilyon lirayı aştı

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM), 2026 yılının ocak-temmuz döneminde tüm tarım sigortası branşlarında 2 milyon poliçe üretti. Bu kapsamda 1.1 trilyon lira değerindeki tarımsal varlık, 24 milyon dekar tarım alanı ile 17.6 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan sigorta kapsamına alındı.

İklim değişikliğine bağlı olarak artan dolu, don, sel, su baskını, fırtına, kuraklık ve aşırı sıcaklık gibi doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki etkileri nedeniyle tarım sigortalarına olan ilgi de arttı. TARSİM kapsamında bitkisel ürün, sera, gelir koruma, büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, kümes hayvanları, arıcılık, su ürünleri ve ipek böceği olmak üzere 11 branşta teminat sunuluyor.

ÖDEMELERİ 6.6 MİLYAR

Yılın ilk yedi ayında doğal afetlerden zarar gören sigortalı üretici ve yetiştiricilere toplam 6.6 milyar lira hasar ödemesi yapıldı. Hasar dosyalarının tamamlanmasının ardından 9.2 milyar lira daha ödeme yapılması planlanıyor.

Bu yıl özellikle yoğun yağışlara bağlı sel ve su baskınları ile zirai don, dolu ve fırtına olayları öne çıktı. Mayıs ve haziran aylarında Şanlıurfa, Adana ve Mersin'de etkili olan dolu yağışları birçok üründe zarara yol açtı. Sel, dolu ve fırtınadan en fazla mercimek, buğday ve arpa etkilenirken, meyve grubunda şeftali ve nektarin öne çıktı. Üzüm ve kayısıda ise dolu ve don kaynaklı hasarlar görüldü.

345 BİN HASAR İHBARI

TARSİM'e yılın ilk yedi ayında toplam 345 bin hasar ihbarı ulaştı. Bunların 223 binini bitkisel ürün sigortası oluşturdu. Bu branşta en fazla hasar ihbarı dolu, sel ve su baskını, don ile fırtına nedeniyle yapıldı. Buğday, arpa, kayısı ve üzüm en fazla ihbar gelen ürünler arasında yer alırken, Malatya, Manisa, Diyarbakır ve Konya en çok hasar bildirimi yapılan iller oldu.