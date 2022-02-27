Tarımda teknoloji hasadı

Giriş Tarihi: 28.2.2022

Teknolojideki gelişim günlük hayatı büyük ölçüde değiştirirken tarım sektörünü de yeniden dizayn ediyor. Planlama, ekme, sulama ve hasat gibi süreçler uçtan uca dijitalleşiyor. İşte son donemde öne çıkan uygulamalar...