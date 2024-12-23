Tarımda yapay zekâ devrimi

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi (TARPOL), Türkiye'yi tarım ve gıdada geleceğe taşıyacak stratejilerin belirlenmesi için küresel ve ulusal düzeyde 75 milyondan fazla veriden yararlanarak hazırladığı TARPOL Sektörel Araştırmalar ve Ekonomik Göstergeler Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı. Raporda tarım makro verileri, bitkisel üretim, hayvancılık verileri ile ve Türkiye tarım havzaları ve il düzeyinde sektör verileri yer aldı. TARPOL Yönetim Kurulu Başkanı Mehdi Eker, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, afetler, savaşlar ve ticari ambargolar gibi unsurların gıda arz güvenliğini tehdit ettiğini anımsattı. Tarımda büyük veri dönemine girildiğini belirten Eker, "Geleceğin tarımında yapay zekâ, drone teknolojisi olacak. İster geleceğin tarımı, ister tarım 5.0 diyelim tarımda yeni bir süreçteyiz" diye konuştu.