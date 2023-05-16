Tarımın geleceği tarlada değil bilimde

Tarımın öncü şirketlerinden HEKTAŞ'ın, Bursa- Orhangazi'deki Tarımsal İnovasyon, Eğitim ve Deneyim Merkezi F.A.R.M.'da, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi'nin iş birliğiyle düzenlediği 2'nci Uluslararası Moleküler Bitki Koruma Kongresinde, 'Canlıyı canlıyla koruma' teması öne çıktı. Dünyanın önde gelen 81 bilim insanı, Orhangazi'de geleceğin tarımını ve güvenilir gıdayı tartıştı. OYAK Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektörü Grup Başkanı ve HEKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı M. Levent Ortakçıer , "Doğayı koruyabilmek için sürdürülebilir projeler şart. Toprakların vasfını korumalıyız. Biyolojik çalışmalara ağırlık vermeliyiz" diye konuştu. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem de, "HEKTAŞ'ı yeniden konumlandırarak başladığımız çalışmalarla tarımda yenilikçi uygulamalara öncülük eden ve hayata geçiren bir şirketi ülkemize kazandırdık. Stratejik hamlelerimizle 'Tarım 4.0' dönüşümüne imza atan HEKTAŞ, bugün ulaştığı noktada 'Tarım 5.0'a yön veriyor. Tarımın geleceği yalnız tarlalarda değil Ar-Ge merkezlerinde teknoloji ve bilimle belirleniyor" dedi.