Tarla ile market rafı arasındaki makas genişliyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), temmuz ayına ilişkin üretici ve market fiyatlarını açıkladı. En dikkat çeken veri ise havuçta yaşandı. Üreticide 11 liraya satılan havuç, markette 61 lira 73 kuruşa kadar çıktı. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 461.2'ye ulaşırken, temmuz ayında markette en fazla zamlanan ürün yüzde 86.2 ile sivri biber oldu. TZOB temmuz ayı verilerine göre, üreticiden çıkan birçok ürün tüketiciye ulaşana kadar katlanarak zamlanıyor. Aynı rapor, temmuz ayında sivri biber ve kuru soğandaki sert fiyat artışını da gözler önüne serdi.

EN BÜYÜK FARK HAVUÇTA

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın açıkladığı verilere göre, temmuz ayında üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı yüzde 461.2 ile havuçta gerçekleşti. Havuçtaki farkı yüzde 444,4 ile elma, yüzde 236,6 ile yeşil mercimek, yüzde 231.6 ile kabak ve yüzde 219,5 ile maydanoz takip etti. Buna göre üreticide 11 lira olan havuç, markette 61 lira 73 kuruşa satıldı. Üreticide 18 lira 75 kuruş olan elma ise market raflarında 102 lira 7 kuruşa kadar yükseldi.

Temmuz ayında markette takip edilen 39 ürünün 19'unda fiyat artışı, 20'sinde ise fiyat düşüşü yaşandı. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 86.2 ile sivri biber oldu. Sivri biberi yüzde 53,3 ile kuru soğan, yüzde 23.4 ile mısırözü yağı, yüzde 22,8 ile kuru üzüm ve yüzde 15.5 ile patates izledi. Markette fiyatı en fazla gerileyen ürün ise yüzde 49 ile karpuz oldu. Karpuzu yüzde 39.6 ile yeşil fasulye, yüzde 30.2 ile kiraz, yüzde 28.6 ile havuç ve yüzde 23.5 ile tavuk eti takip etti. Üretici cephesinde ise temmuz ayında incelenen 31 ürünün 8'inde fiyat artışı, 16'sında fiyat düşüşü görüldü.