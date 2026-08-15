Tarlada hasat rekorla sonlanacak! Bakan Yumaklı duyurdu: 140 milyon tonluk üretim bekleniyor

Türkiye'de buğday ve arpa hasadında sona gelinirken üretimde tarihi bir seviyeye ulaşıldı. Karabük'te hasat törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, arpa ve buğday hasadının yüzde 93 oranında tamamlandığını ve sezonun 140 milyon tonluk üretimle kapanacağını açıkladı.

ARPA VE BUĞDAY HASADINDA SONA GELİNDİ

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin son 66 yılın en iyi yağışını aldığını belirterek geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu sezonun tarım açısından oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Hasadın farklı bölgelerde devam ettiğini belirten Yumaklı, arpa ve buğday hasadının büyük bölümünün tamamlandığını ifade etti.

Yumaklı, sezon başında yüksek verim beklediklerini hatırlatarak, gelen rakamların bu beklentiyi doğruladığını söyledi.

140 MİLYON TONLA TARİHİ REKOR BEKLENİYOR

Bakan Yumaklı, sezon sonunda ulaşılması beklenen üretim miktarını şöyle açıkladı:

"Allah nasip ederse hasat döneminin sezonunu 140 milyon tonluk bir üretimle kapatmış olacağız. Bu da bütün zamanların rekoru."

Yumaklı, buğdayın ana vatanı olan Türkiye'de arpa ve buğday gibi stratejik ürünlerin üretiminin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

İklim değişikliği ve diğer etkilere karşı tohum geliştirme, üretim ve hasat yöntemleri üzerinde çalıştıklarını ifade eden Yumaklı, amaçlarının verim ve üretimi artırmak olduğunu söyledi.

TMO'NUN ALDIĞI ÜRÜN MİKTARI 11,5 MİLYON TON

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hasat döneminin başından bu yana 11,5 milyon ton ürün aldığını açıkladı.

Sezon başında yaklaşık 600 alım noktası oluşturulduğunu hatırlatan Yumaklı, üreticilerin ürünlerinin alınması ve ödemelerin hızlı şekilde yapılması için çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Yumaklı, üreticilerin yanında olduklarını ifade ederek, TMO'nun alımlar konusunda verilen sözleri yerine getirdiğini söyledi.

ÜRETİCİLERE ANIZ YANGINI UYARISI

Hasat döneminin sona yaklaşmasıyla birlikte anız yangınları konusunda da uyarıda bulunan Yumaklı, üreticilerden anız yakmamalarını istedi.

Anız yakmanın toprağın içinde yaşayan canlılara zarar verdiğini ve bir sonraki yıl yapılacak ekime fayda sağlamadığını belirten Yumaklı, yangınların ormanlık alanlara da sıçrayabildiğine dikkat çekti.

Yumaklı, üreticilere yönelik çağrısında şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla ben buradan sizlerin nezdinde Türkiye'nin her tarafındaki üreticilerimize özellikle istirham ediyorum; lütfen anız yakmayın."

Hasat sırasında çıkabilecek yangınlara hızlı müdahale edilmesi için üreticilerin su depolarıyla önlem aldığını belirten Yumaklı, bu konuda gösterilen hassasiyet için teşekkür etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör