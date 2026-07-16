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Giriş Tarihi: 16.07.2026 10:07 Son Güncelleme: 16.07.2026 10:14

Tarlada üretici fiyatlarında dikkat çeken düşüş! İşte fiyatı en çok gerileyen ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Haziran 2026 Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerine göre tarım üretici fiyatları aylık bazda yüzde 9,02 geriledi. Yıllık artış ise yüzde 9,55 olarak gerçekleşirken, en yüksek yıllık fiyat artışı sebze grubunda görüldü.

Tarlada üretici fiyatlarında dikkat çeken düşüş! İşte fiyatı en çok gerileyen ürünler
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, tarım üretici fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9,02 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,55 artış kaydetti.

TARIM ÜFE'DE AYLIK YÜZDE 9,02'LİK GERİLEME

TÜİK verilerine göre Tarım-ÜFE, haziran ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,73, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 37,44 artış gösterdi.

Aylık bazdaki yüzde 9,02'lik gerileme, son dönemde tarım üretici fiyatlarında görülen en dikkat çekici düşüşlerden biri olarak kayıtlara geçti.

BİTKİSEL ÜRÜNLERDE DÜŞÜŞ ÖNE ÇIKTI

Sektörel bazda incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde fiyatlar aylık yüzde 9,57 azalırken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,14, balıkçılık ve su ürünlerinde ise yüzde 0,18 düşüş yaşandı.

Ana gruplar arasında en sert gerileme tek yıllık bitkisel ürünlerde görüldü. Bu grupta fiyatlar aylık bazda yüzde 15,55 düşerken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,30 gerileme kaydedildi. Buna karşılık canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde fiyatlar yüzde 1,49 arttı.

SEBZE FİYATLARI YILLIK YÜZDE 60'I AŞTI

Alt gruplar bazında yıllık en yüksek fiyat artışı yüzde 60,71 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda gerçekleşti.

Aylık bazda ise en büyük düşüş yüzde 27,64 ile tropikal ve subtropikal meyveler grubunda kaydedildi.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Tarlada üretici fiyatlarında dikkat çeken düşüş! İşte fiyatı en çok gerileyen ürünler
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