Tarlada üretici fiyatlarında dikkat çeken düşüş! İşte fiyatı en çok gerileyen ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026 dönemine ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini yayımladı. Buna göre, tarım üretici fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 9,02 azalırken, yıllık bazda yüzde 9,55 artış kaydetti.

TARIM ÜFE'DE AYLIK YÜZDE 9,02'LİK GERİLEME

TÜİK verilerine göre Tarım-ÜFE, haziran ayında bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,73, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 37,44 artış gösterdi.

Aylık bazdaki yüzde 9,02'lik gerileme, son dönemde tarım üretici fiyatlarında görülen en dikkat çekici düşüşlerden biri olarak kayıtlara geçti.

BİTKİSEL ÜRÜNLERDE DÜŞÜŞ ÖNE ÇIKTI

Sektörel bazda incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde fiyatlar aylık yüzde 9,57 azalırken, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,14, balıkçılık ve su ürünlerinde ise yüzde 0,18 düşüş yaşandı.

Ana gruplar arasında en sert gerileme tek yıllık bitkisel ürünlerde görüldü. Bu grupta fiyatlar aylık bazda yüzde 15,55 düşerken, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 10,30 gerileme kaydedildi. Buna karşılık canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde fiyatlar yüzde 1,49 arttı.