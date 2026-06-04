Tarlada yapay zeka dönemi! Bakan Yumaklı: "Tarımın geleceğini yeniden şekillendirecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Yapay Zeka Politikalar Derneği tarafından düzenlenen AI Tomorrow Summit 2026 etkinliğine katılarak tarımda dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığının geniş bir veri altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu verilerin anlamlı hale getirilmesinde yapay zekanın önemli bir rol oynadığını ifade etti.
Yumaklı, tarımın çok sayıda belirsizlik içerdiğine dikkat çekerek, "Veri anlamında en geniş kapsamlı veriye sahip olan bir bakanlığız. Ancak tarımın birçok belirsizliği barındırdığını da göz önüne alırsak bütün bunları daha öngörülebilir hale getirmekte bu verileri işleyecek sizin önünüze karar alma mekanizmalarını da getirecek yapay zekaya önemli ölçüde ihtiyacımız var" dedi.
"TARIM ARTIK STRATEJİK BİR GÜVENLİK MESELESİ"
Dünyanın iklim değişikliği, kuraklık, doğal afetler ve teknolojik dönüşüm gibi önemli sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirten Yumaklı, ülkelerin geleceğini artık bilgi üretme ve teknolojiyi etkin kullanma kapasitesinin belirlediğini söyledi.
Tarımın yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını vurgulayan Bakan Yumaklı, "Tarımın; gıda güvenliği, stratejik bağımsızlık, çevresel sürdürülebilirlik ve milli güvenliğin en önemli parçası olduğunu görüyoruz" diye konuştu.
"YAPAY ZEKA VERİMLİLİĞİN VE KALİTENİN ANAHTARI"
Yapay zekanın tarımsal üretimin birçok aşamasında kullanılabildiğini belirten Yumaklı, bu teknolojinin milyonlarca veriyi kısa sürede işleyerek karar alma süreçlerine katkı sunduğunu anlattı.
Yumaklı, yapay zekanın toprağın ihtiyaçlarının analiz edilmesinden bitki hastalıklarının erken teşhisine, sulama zamanının belirlenmesinden verim tahminlerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu belirterek, "Kısaca şunun tekrar altını çizmek istiyorum; yapay zeka tarım için sadece bir teknoloji değildir. Verimliliğin, kalitenin, sürdürülebilirliğin en önemli anahtarıdır" ifadelerini kullandı.
DİJİTAL SULAMA SİSTEMLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK
Su kaynaklarının korunmasının stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Yumaklı, bu yıl yağışların olumlu seyretmesine rağmen suyun verimli kullanımından taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.
Bakan Yumaklı, "Dijital sulama sistemleri ve yapay zeka destekli sulama uygulamalarıyla birlikte suyun her damlasını korumayı hedefliyoruz" diyerek pilot uygulamaların ülke genelinde yaygınlaştırılmasının öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydetti.
YAPAY ZEKA VE DİJİTAL TARIM MERKEZİ KURULDU
Geçen yıl gerçekleştirilen Dördüncü Tarım Şurası'nda dijital dönüşüm ve veri temelli yönetimin öncelikli alanlar arasında belirlendiğini hatırlatan Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde Yapay Zeka ve Dijital Tarım Teknolojileri Araştırma Merkezi'nin kurulduğunu açıkladı.
Ayrıca Tarım ve Orman sektörüne yönelik Yapay Zeka Destekli Dijital Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nın hazırlandığını belirten Yumaklı, söz konusu belgenin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.
Yumaklı, bu belgeyle veriye dayalı yönetim anlayışını güçlendirmeyi, dijital dönüşüm kapasitesini artırmayı ve yapay zeka uygulamalarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, sektörün geleceğe daha güçlü hazırlanacağını söyledi.
"YAPAY ZEKA GELECEĞİN DEĞİL, BUGÜNÜN GERÇEĞİ"
Yapay zekanın artık geleceğe ait bir teknoloji olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin bu dönüşüm sürecinde öncü ülkeler arasında yer almayı hedeflediğini dile getirdi.
Bakan Yumaklı, "Yapay zekanın aslında geleceğin değil, bugünün bir gerçeği olduğunun hepimiz tarafından kabulü, herhalde bazı şeyleri çok daha kolaylaştıracaktır. Bu teknolojiyi geliştirenler geleceği şekillendirecektir. Türkiye olarak bizim tercihimizin net olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz değişimi izleyen değil, yöneten olacağız" şeklinde konuştu.
Kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplumun iş birliğiyle Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda önemli hedeflere ulaşılacağına inandığını belirten Yumaklı, gençlerin teknoloji alanındaki çalışmalarının bu süreçte belirleyici rol oynayacağını sözlerine ekledi.