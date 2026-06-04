Tarlada yapay zeka dönemi! Bakan Yumaklı: "Tarımın geleceğini yeniden şekillendirecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da Yapay Zeka Politikalar Derneği tarafından düzenlenen AI Tomorrow Summit 2026 etkinliğine katılarak tarımda dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığının geniş bir veri altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, bu verilerin anlamlı hale getirilmesinde yapay zekanın önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Yumaklı, tarımın çok sayıda belirsizlik içerdiğine dikkat çekerek, "Veri anlamında en geniş kapsamlı veriye sahip olan bir bakanlığız. Ancak tarımın birçok belirsizliği barındırdığını da göz önüne alırsak bütün bunları daha öngörülebilir hale getirmekte bu verileri işleyecek sizin önünüze karar alma mekanizmalarını da getirecek yapay zekaya önemli ölçüde ihtiyacımız var" dedi.