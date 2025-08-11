Tatilci nakit isyanında

Turizm sektörünün en yoğun sezonunda tatilciler için yeni bir sorun baş gösterdi. Özellikle sahil bölgelerindeki birçok işletme adeta kredi kartlarını kullanıma kapattı. Tekne turu düzenleyenlerden raftingcilere, otoparklardan havalimanı transferi yapan servis araçlarına, beach clublardan dondurmacı ve büfelere kadar çok sayıda işletme kredi kartı yerine nakit istiyor. Kredi kartı kullanmak isteyen tatilcilere de yüzde 20-30'lara varan oranlarda komisyon istiyor. Nakit dayatması nedeniyle tatili zehre dönen vatandaşlar duruma isyan ediyor.Özellikle Datça, Marmaris, Dalaman, Fethiye gibi gözde tatil merkezlerinde oldukça yaygın olan tekne turları deyim yerindeyse kredi kartı kullanımını tamamen kaldırdı. Bölgesine ve teknesine göre kişi başı fiyatları 150 ila 1.500 TL arasında değişen tekne turlarında günlük ortalama 150-200 bin TL nakit paranın toplandığı öngörülüyor. Kredi kartı teklifi asla kabul edilmeyen teknelerde, yine tur esnasında yiyecek- içecekler için de satılan her üründe nakit ücret talep ediliyor.Sezonun açılmasıyla birlikte yoğun kullanılan otoparklarda fiyatların yaz tarifesine geçmesi dikkatleri çekerken ödemeler ise nakit talep ediliyor. Taksiler pos cihazı arızalı bahanesini öne sürerken, havalimanı ile sahil beldesi arasında transfer yapan minibüs ve servisler de kredi kartı kabul edilmiyor. Ödemeler önden alınırken nakdi olmayan ise servis ya da minibüsten indiriliyor. Durum karşısında mağduriyet yaşayan vatandaşlar ise nakit çekecek ATM arayışına giriyor.Fethiye ve Akyaka gibi tatil beldelerinde oldukça yaygın olan yamaç paraşütü, rafting, dalış gibi ekstrem sporlarda da nakit yoksa etkinlik yok! Birçok işletme bu tür etkinlikler için vatandaştan nakit ücret isterken kredi kartı kullanımı halinde komisyonunu almayı ihmal etmiyor. Bu komisyon oranları bazı işletmelerde yüzde 20-30'ları aşıyor.Hemen hemen bütün sahil beldelerinde daha uygun fiyatlı olan beach clublara girişler de artık nakde dönüş durumda. Eskiden kredi kartıyla ödeme yapılabilen bir çok işletme artık nakit dayatması yapıyor. Birçok işletmede uzun kullanımlarda daha fazla yeme-içme dayatması da cabası!Nakit ödeme dayatması yapan işletmelerden bazı vatandaşlar fiş istiyor. Birçok işletme fiş vermezken bazıları da adisyon ya da boş bir kağıdı fişmiş gibi vatandaşın eline tutuşturuyor. Fiş için ısrarcı olunması halinde işi tartışmaya kadar götüren çeteleşmiş işletmeler bulunuyor. Bu durumu bilen vatandaşlar tatilini zehir etmemek için çoğu zaman duruma susmak zorunda kalıyor. Bazı vatandaşlar da durumu Maliye Bakanlığı'na sosyal medya üzerinden ihbar ediyor.