Tatlandırıcıya yasak geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, meyve sularına yönelik yeni bir tebliğ taslağını sektörün görüşüne açtı. Hazırlanan taslakla birlikte konsantre, püre ya da toz formunda piyasaya sunulan tüm meyve sularında tatlandırıcı kullanımı yasaklanıyor. Taslak düzenlemeye göre tatlandırıcılar sadece ilave şeker içermeyen veya düşük enerjili olarak üretilen meyve nektarlarında kullanılabilecek. Ayrıca Avrupa Birliği'ne uyum adımları doğrultusunda, içeriğindeki doğal şekeri özel işlemlerle azaltılmış meyve sularının üretimine de izin verilecek. İş dünyasının değerlendirmesine sunulan metinde; mevcut tüm özellikleri korunarak doğal şeker miktarı en az yüzde 30 oranında düşürülen içecekler resmi bir tanım olarak mevzuata dâhil ediliyor. Tebliğ maddelerindeki değişikliklerin ana gerekçesi olarak ise AB mevzuatına uyum sağlanması ve mevzuat atıflarının düzeltilmesi öne çıkıyor. Tebliğ taslağında tatlandırıcı ve katkı maddelerinin kullanımına yönelik uygulama esaslarını iyileştiren maddeler dikkat çekiyor.

YASAK TANIMLANDI

Yürürlükteki mevcut tebliğde tatlandırıcılar için yalnızca Türk Gıda Kodeksi'ne atıf yapılırken, yeni taslağın 6. maddesinde yasak doğrudan tanımlanıyor. Buna göre konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, meyve suyu tozu, su ile ekstrakte edilen meyve suyu ve doğasından gelen şekeri azaltılmış tüm meyve suyu çeşitlerinde tatlandırıcı kullanılmasına kesin olarak izin verilmeyecek. Meyve nektarlarına yönelik düzenlemede ise ilave şeker bulunmayan ürünlerde şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanımına imkân tanınıyor. Düşük enerjili olarak sınıflandırılan meyve nektarlarında ise şekerin yerine kısmen tatlandırıcı ilave edilebilecek. Taslak metinde, etiketleme kurallarına ilişkin uygulama detayları da kapsamlı şekilde belirleniyor

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör