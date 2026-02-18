TAV Havalimanları’ndan 1,8 milyar euro ciro

TAV Havalimanları, 2025'te yüzde 6 artışla 113 milyon yolcuya hizmet verdiğini duyurdu. Kuruluşunun 25'inci yılını kutlayan şirket, dış hatlarda 75 milyon, iç hatlarda 38 milyon yolcuya hizmet verdiğini bildirdi. FAVÖK'ün yolcu trafiğinin üzerinde, yüzde 14 arttığı bildirildi. Yönetim kurulunun, 2025 net karından yüzde 50 temettü ödemesi yapma kararını genel kurula sunacağı aktarıldı.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan konuya ilişkin değerlendirmesinde şöyle konuştu:

"2025 yılında dış hat yolcumuz yüzde 6, iç hat yolcumuz yüzde 8 büyüdü. 15 havalimanından oluşan portföyümüzün toplam trafiği 113 milyon yolcuya çıktı. Yıl boyunca jeopolitik gelişmeler ve Türk lirasının göreceli değeri trafiği bir miktar baskılarken, daha kısa süren kış sezonuysa trafiği destekleyen bir unsur oldu. Türkiye dışındaki havalimanlarımız yüzde 9 büyümeyle güçlü bir performans sergiledi ve coğrafi olarak çeşitlendirilmiş portföyümüzün dayanıklılığını bir kere daha gösterdi.

"Devam eden yolcu büyümesi, Ankara'da yeni imtiyaz döneminin başlaması ve BTA'nın Antalya'da büyümesi sonucunda ciromuzu yolcu büyümesinin üstüne çıkardık. 2025 ciromuz yüzde 10 büyümeyle 1 milyar 823 milyon Euro olarak gerçekleşti. FAVÖK cironun da üzerinde, yüzde 14 oranında büyüdü ve 560 milyon Euro'ya ulaştı. Serbest nakit akışı ise yüzde 44 büyüme ile 223 milyon Euro oldu. Kuvvetli nakit akışı sayesinde, yoğun bir yatırım yılında olmamıza rağmen net borcumuz yüzde 6 düşerek 1,6 milyar Euro'ya indi. Net kar 119 milyon Euro tutarında bir kerelik nakit dışı etkilere maruz kaldı ve 51 milyon Euro olarak gerçekleşti.

"2026'nın ocak ayında imzaladığımız anlaşmayla Tiflis Havalimanı'nda işletme süremizi 2031'in sonuna kadar uzattık. Süre uzatımı karşılığında yapacağımız yatırımlarla havalimanının kapasitesini 10 milyon yolcunun üstüne çıkaracağız. Geride bıraktığımız 20 yılda yolcu sayısını 10 kat artırarak Gürcistan havacılık sektörünün büyümesine yaptığımız katkıdan mutluluk duyuyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmak ve operasyonel verimliliğimizi artırmak amacıyla Bodrum ve İzmir'de başladığımız yenilenebilir enerji yatırımlarımızı tamamladık. Bu iki havalimanımızın elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu güneş enerjisinden sağlıyoruz. Bu yıl tüm havalimanlarımızı Havalimanı Karbon Akreditasyonu (ACA) programına dahil ederek 2030'da karbon-nötr olma yolunda önemli bir dönüm noktasını geride bıraktık.

"Antalya Havalimanı'nda hizmete giren yeni terminal binası havalimanının kapasitesini ve hizmet kalitesini artırdı. 2052'ye kadar işleteceğimiz havalimanında bu yaz sezonunda yolcu deneyimini en üst seviyeye taşımış olacağız. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yatırımlarımızı tamamladık ve havalimanını 2050'ye kadar sürecek olan yeni imtiyaz koşullarıyla işletmeye başladık. Havayollarının yeni açtığı direkt uçuşlarla Ankara'da dış hat yolcu güçlü bir şekilde artıyor. Son dört yılda trafiği ikiye katlanan Almatı Havalimanı'nın ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 315 milyon Euro'luk ikinci faz yatırımlarına başladık. Kutsal Toprakların giriş kapısı Medine Havalimanı'nda da yeni dış hatlar terminalinin yapımı devam ediyor.

"Yönetim kurulumuz, 2025 net karımızdan UFRS net karımızın yüzde 50'sine denk gelen 1,3 milyar TL tutarında kar payı dağıtımını genel kurulumuzun onayına sunmaya karar verdi. 2026'da da yüksek yatırım harcamalarına devam etmeyi beklerken, temettü politikamızla uyumlu olan bu dağıtım kararı şirketimizin nakit yaratma kapasitesini ve bilançomuzun gücünü ortaya koyuyor. 2026 yılında 116 ila 123 milyon arasında yolcuya hizmet vermeyi ve 590 ila 650 milyon Euro arasında FAVÖK yaratmayı bekliyoruz. Almatı ve Gürcistan'da yatırımlarımıza devam ederken toplam yatırım harcamalarımızın 330 milyon Euro'nun altında gerçekleşmesini bekliyoruz.

"2026 FAVÖK beklentimiz, 2018'deki tarihi zirve olan 573 milyon Euro'nun üzerinde. Bu dönemde, ortalama işletme süremizi 10 yıldan 32 yıla çıkardık ve şirketimizin geleceğini güvence altına aldık. Tarihimizin en büyük yatırım programını başarıyla tamamladık ve sürdürülebilir büyüme için güçlü bir zemin hazırladık. Bu yıl yolcu trafiğinde büyümeye, operasyonel verimlilik artışına, hizmet kalitesini artırmaya ve portföyümüze eklenecek yeni havalimanı fırsatlarına odaklanacağız. Çeyrek asrı geride bırakan markamızı bugünlere getiren tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.