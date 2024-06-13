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Giriş Tarihi: 13.6.2024 11:36 Son Güncelleme: 13.6.2024 11:39

Tavuk eti üretimi azaldı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 192 bin 386 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,7 artışla 1 milyar 707 milyon 799 bin adede yükseldi.

AA
Tavuk eti üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.  İlgili verilere göre, nisanda 192 bin 386 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 6,8 artarken aylık bazda yüzde 6,1 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi ise nisanda aylık bazda yüzde 4,6 azalırken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 707 milyon 799 bin tavuk yumurtası üretildi. 

YILLIK BAZDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 7,3 artışla 105 milyon 682 bin olarak kayıtlara geçti. Hindi eti üretimi aynı dönemde yüzde 29,7 yükselişle 4 bin 606 ton oldu.

Ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 5,2, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,3, tavuk eti üretimi yüzde 7,3, hindi eti üretimi yüzde 27,2 arttı.

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Tavuk eti üretimi azaldı
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