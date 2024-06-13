Tavuk eti üretimi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. İlgili verilere göre, nisanda 192 bin 386 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 6,8 artarken aylık bazda yüzde 6,1 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi ise nisanda aylık bazda yüzde 4,6 azalırken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 707 milyon 799 bin tavuk yumurtası üretildi.