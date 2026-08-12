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Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:12 Son Güncelleme: 12.08.2026 10:13

Tavuk ve yumurtada üretim rakamları belli oldu: Yıllık artış dikkat çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziran ayında tavuk eti üretimi 232 bin 238 tona, tavuk yumurtası üretimi ise 1 milyar 838 milyon 966 bin adede ulaştı. Yıllık bazda tavuk eti üretimi yüzde 14,7, yumurta üretimi yüzde 21 arttı.

Tavuk ve yumurtada üretim rakamları belli oldu: Yıllık artış dikkat çekti
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de tavuk eti ve yumurta üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Tavuk eti üretimi yüzde 14,7 yükselerek 232 bin 238 tona, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 21 artarak 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA YÜZDE 14,8 ARTTI

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4, tavuk eti üretimi yüzde 14,7 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 21 arttı.

Bir önceki ay 202 bin 336 ton olan tavuk eti üretimi, Haziran ayında yüzde 14,8 artarak 232 bin 238 ton oldu.

Tavuk yumurtası üretimi ise aylık bazda geriledi. Mayıs ayında 1 milyar 857 milyon 150 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi, Haziran'da yüzde 1 azalarak 1 milyar 838 milyon 966 bin adet olarak gerçekleşti.

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YILIN İLK 6 AYINDA YUMURTA ÜRETİMİ YÜZDE 18,6 ARTTI

Ocak-Haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,6 arttı.

Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 1,2, tavuk eti üretimi ise yüzde 0,3 yükseldi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #YUMURTA

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Tavuk ve yumurtada üretim rakamları belli oldu: Yıllık artış dikkat çekti
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