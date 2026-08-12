Tavuk ve yumurtada üretim rakamları belli oldu: Yıllık artış dikkat çekti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de tavuk eti ve yumurta üretimi Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi. Tavuk eti üretimi yüzde 14,7 yükselerek 232 bin 238 tona, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 21 artarak 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.

TAVUK ETİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA YÜZDE 14,8 ARTTI

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen tavuk sayısı yüzde 14,4, tavuk eti üretimi yüzde 14,7 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 21 arttı.