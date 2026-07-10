TCDD’den istihdam müjdesi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Başvurular başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ bünyesinde gerçekleştirilecek personel alımları için başvuru sürecinin başladığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uraloğlu, "TCDD Taşımacılık AŞ'de yeni istihdam fırsatlarıyla ailemizi büyütüyoruz! KPSS 2026/1 merkezi yerleştirme kapsamında açılan kadro ve pozisyonlar ile eski hükümlü ve engelli daimi işçi alımı için başvurular başladı." ifadelerini kullandı.

TOPLAM 228 PERSONEL ALINACAK

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, KPSS 2026/1 merkezi yerleştirmesi kapsamında 158 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Kadrolara ilişkin nitelik kodları ve başvuru şartlarına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

Bunun yanında Genel Müdürlük, 52 eski hükümlü ve 18 engelli olmak üzere toplam 70 daimi işçi alımı da gerçekleştirecek.

BAŞVURULAR 14 TEMMUZ'A KADAR

Eski hükümlü ve engelli işçi alımları için başvurular 14 Temmuz'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

İŞKUR tarafından oluşturulacak nihai listede yer alan adaylar ise sözlü sınava katılabilmek için TCDD Taşımacılık AŞ'nin internet sitesinde yayımlanacak iş talep bilgi formu ile başvuru formunu doldurarak gerekli belgeleri Genel Müdürlüğe şahsen veya posta yoluyla teslim edecek.

YAŞ VE DEĞERLENDİRME ŞARTLARI

İlana 18-40 yaş arasındaki erkek adaylar başvurabilecek. Sözlü sınavda adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Puanlamanın 50 puanı beceri, kalan 50 puanı ise mesleki yeterlilik kriterlerinden oluşacak.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör