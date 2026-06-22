TCMB açıkladı: Hanehalkının enflasyon beklentisi Haziran’da geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayına ilişkin hanehalkı beklenti anketi ile sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Buna göre; 2026 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan azalarak yüzde 23,81 seviyesine gerilemiş, reel sektör için değişmeyerek yüzde 33,10 seviyesinde gerçekleşmiş ve hanehalkı için ise 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesine gerilemiştir.
Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,10 puan artarak yüzde 15,70 seviyesinde gerçekleşmiştir.
HANEHALKI BEKLENTİ ANKETİ
Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesinde gerçekleşmiştir.
FİYAT DEĞERLENDİRMELERİ
Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ''gıda'' ile ''yakıt ve enerji'' olmuştur (**). Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 39,3 olmuştur.
KONUT FİYATI DEĞİŞİM BEKLENTİSİ
Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,13 puan azalarak yüzde 33,82 olmuştur.
DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ
12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 0,14 TL artarak 52,67 TL olarak gerçekleşmiştir.
YATIRIM TERCİHLERİ
Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak yüzde 44,3 olmuştur. ikinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı bir önceki aya göre 3,9 puan artarak yüzde 37,1 olarak gerçekleşmiştir.