TCMB açıkladı: Hanehalkının enflasyon beklentisi Haziran’da geriledi!

HANEHALKI BEKLENTİ ANKETİ

Hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 3,38 puan azalarak yüzde 46,13 seviyesinde gerçekleşmiştir.

FİYAT DEĞERLENDİRMELERİ

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları ''gıda'' ile ''yakıt ve enerji'' olmuştur (**). Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 1,6 puan azalarak yüzde 39,3 olmuştur.

KONUT FİYATI DEĞİŞİM BEKLENTİSİ

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,13 puan azalarak yüzde 33,82 olmuştur.