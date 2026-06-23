TCMB açıkladı: Haziran ayı finansal hizmetler güven endeksi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) verilerini yayımladı. Buna göre; 2026 yılı Haziran ayında FHGE, bir önceki aya göre 1,2 puan azalış kaydederek 152,9 seviyesinde gerçekleşmiştir.

TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE'yi azalış yönünde etkilediği, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisinin ise FHGE'yi artış yönünde etkilediği görülmektedir.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı gözlenmektedir. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görülmektedir.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir miktar güçlendiği, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlenmektedir.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir miktar güçlendiği, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlenmektedir."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör