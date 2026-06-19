TCMB açıkladı: İmalat Sanayi KKO Haziran’da arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerini yayımladı. Buna göre; İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılı Haziran ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1975 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirilmiştir (1) .

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. "

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör