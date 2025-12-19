TCMB açıkladı: Kredi faizleri geriledi

12 Aralık haftasında bankacılık sektörünün toplam mevduatı, bir önceki haftaya kıyasla 862 milyar 457 milyon 378 bin lira artarak 27 trilyon 671 milyar 941 milyon 179 bin liraya ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, toplam mevduat yüzde 3,2 oranında artış gösterdi. Aynı dönemde kredi ve mevduat faizlerinde ise belirgin düşüşler yaşandı.

İhtiyaç kredisi faizlerinde yaklaşık 7 puanlık gerileme dikkat çekti. 5 Aralık haftasında yüzde 64,6 olan ihtiyaç kredisi faizi, 12 Aralık itibarıyla yüzde 57,9'a indi. Ticari kredi faizleri ise yüzde 54,6'dan yüzde 50,6'ya düşerek 4 puanlık bir azalma gösterdi.

1-3 ay vadeli TL mevduatlarda ortalama bileşik faiz de yüzde 47,7'den yüzde 46,6'ya geriledi.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin kullandığı tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,2 artışla 5 trilyon 497 milyar 578 milyon 826 bin liraya ulaştı.

Bu kredilerin dağılımı şöyle: 665,9 milyar lirası konut kredisi, 50,2 milyar lirası taşıt kredisi, 2 trilyon 108,2 milyar lirası ihtiyaç kredisi ve 2 trilyon 673,1 milyar lirası bireysel kredi kartlarından oluştu.

Sektörün, TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 12 Aralık haftasında 262 milyar 889 milyon lira artarak 21 trilyon 818 milyar 567 milyon liraya çıktı.