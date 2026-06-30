TCMB açıkladı: M3 para arzı yükseldi, kredi artış hızı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2026 dönemine ilişkin Parasal Gelişmeler Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, geniş para arzı (M3) mayıs ayında 673 milyar TL artarak 29 trilyon 802 milyar 204 milyon TL'ye ulaşırken, yıllık büyüme oranı yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.

M3 BÜYÜME HIZI YÜZDE 31,9'A GERİLEDİ

TCMB verilerine göre geniş para arzı M3'ün yıllık büyüme oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan gerileyerek yüzde 31,9 oldu. Buna karşın M3, aylık bazda 673 milyar TL artış göstererek 29,8 trilyon TL seviyesine yükseldi.

M1 PARA ARZINDA BÜYÜME HIZLANDI

Raporda en dar para tanımı olan M1'in yıllık büyüme oranının 2,2 puan artışla yüzde 46,2'ye çıktığı belirtildi. M1 para arzı mayıs ayında 311 milyar TL artarken, bu yükselişte bankalar dışındaki dolaşımdaki paranın etkili olduğu ifade edildi.

VADELİ MEVDUATLAR PARA ARZINI DESTEKLEDİ

TCMB, geniş para arzındaki yıllık büyümenin en önemli kaynağının vadeli mevduatlar olduğunu bildirdi. Raporda, "Mayıs 2026'da M3'te gözlenen yıllık yüzde 31,9 oranındaki büyümede yüzde 17,3 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu yüzde 10,8 ile vadesiz mevduatlar izlemiştir" denildi.

Aylık yüzde 2,3'lük büyümede ise en büyük katkıyı vadeli TL mevduatlar sağladı.

KREDİ BÜYÜMESİNDE YAVAŞLAMA SÜRDÜ

Rapora göre, hem hanehalkına hem de reel sektöre kullandırılan kredilerin yıllık büyüme hızında gerileme yaşandı.

Hanehalkına verilen kredilerin yıllık artış hızı 2,3 puan düşerek yüzde 44,1'e gerilerken, finansal olmayan kuruluşlara kullandırılan kredilerde büyüme oranı 1,6 puan azalarak yüzde 33,9 olarak kaydedildi.

BÜYÜMENİN ANA KAYNAĞI ÖZEL SEKTÖR

TCMB verilerine göre M3 para arzındaki yıllık büyümenin en büyük karşılığı özel sektörden alacaklar oldu.

Raporda, yıllık büyümenin yüzde 28,1'inin özel sektörden alacaklardan kaynaklandığı belirtilirken, genel yönetimden alacakların yüzde 4,7, banka dışı finansal kuruluşlardan alacakların yüzde 1,3 ve net dış varlıklardaki artışın yüzde 0,7 katkı sağladığı ifade edildi. Diğer kalemler ise büyümeyi yüzde 2,8 oranında aşağı yönlü etkiledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör