TCMB açıkladı: Reel sektörün döviz yükümlülüğü 204 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, şirketlerin döviz yükümlülükleri tarihi zirveye çıkarken, net döviz pozisyonu açığı da 204,4 milyar dolarla rekor seviyelere yakın gerçekleşti.

DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ TARİHİ ZİRVEDE

TCMB verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla reel sektörün döviz varlıkları 188 milyar dolar, döviz yükümlülükleri ise 392,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Böylece reel sektörün döviz yükümlülükleri, 2013 yılından bu yana yayımlanan veri setindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

POZİSYON AÇIĞI 204,4 MİLYAR DOLAR

Mayıs itibarıyla reel sektörün net döviz pozisyonu açığı 204,4 milyar dolar oldu. Tarihi rekor ise 2018 yılının mart ayında 207,9 milyar dolarla kaydedilmişti.

Son veriler, reel sektörün döviz açığının rekor seviyelere oldukça yakın seyrettiğini ortaya koydu.

DÖVİZ VARLIKLARINDA ARTIŞ

Mayıs 2026 döneminde döviz varlıklarının dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre türev varlıklar 1,6 milyar dolar, yurt içi bankalardaki mevduatlar 1,02 milyar dolar ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 736 milyon dolar arttı.

Aynı dönemde menkul kıymetler 128 milyon dolar, ihracat alacakları ise 19 milyon dolar azaldı.

KREDİLER YÜKSELDİ, İTHALAT BORÇLARI GERİLEDİ

Yükümlülük tarafında ise yurt dışından sağlanan nakdi krediler 1,12 milyar dolar, yurt içinden sağlanan nakdi krediler 698 milyon dolar ve türev yükümlülükler 145 milyon dolar arttı.

Buna karşılık ithalat borçları mayıs ayında 649 milyon dolar geriledi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör