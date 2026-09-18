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Giriş Tarihi: 18.09.2026 10:03

TCMB açıkladı: Temmuz ayı net UYP belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; Türkiye’nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla -398,7 milyar ABD doları oldu.

TCMB açıkladı: Temmuz ayı net UYP belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Uluslararası Yatırım Pozisyonu verilerini yayımladı. Buna göre; Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla -398,7 milyar ABD doları olmuştur.

Temmuz ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki aya göre %4,2 oranında artışla 419,6 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise %1,0 oranında artışla 818,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Rezerv varlıklar, 17 milyar ABD doları artarak 164,4 milyar ABD doları olmuştur.

Varlık kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, Doğrudan Yatırımlar %0,8 oranında artarak 81,8 milyar ABD doları olurken; Finansal Türevler kalemi %0,7 oranında artarak 2,5 milyar ABD doları, Diğer Yatırımlar %0,5 oranında azalarak 161,7 milyar ABD doları, bankaların yabancı para varlıkları ise %6,9 oranında azalarak 44,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları alt kalemlerinden Hisse Senetleri ve Yatırım Fonu Payları, bir önceki aya göre %1,0 oranında artarak 50,2 milyar ABD doları olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki aya göre incelendiğinde, Doğrudan Yatırımlar kalemi %0,3 oranında azalışla 232,5 milyar ABD doları, Portföy Yatırımları %3,5 oranında artarak 160,2 milyar ABD doları, Finansal Türevler kalemi %43,0 oranında azalarak 4,0 milyar ABD doları, Diğer Yatırımlar ise %1,6 oranında artarak 421,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

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TCMB açıkladı: Temmuz ayı net UYP belli oldu
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