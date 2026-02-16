TCMB açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatlarında reel düşüş!

DÜKKAN VE OFİS FİYATLARI DA REEL OLARAK DÜŞTÜ

Aynı dönemde Dükkan Fiyat Endeksi, çeyreklik bazda %8,5 artış gösterdi ve yıllık nominal artışı %31 oldu; fakat reel olarak %0,5 düşüş yaşandı. Ofis Fiyat Endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %5,7 yükselirken, yıllık nominal artış %30,5 olarak gerçekleşti; enflasyondan arındırıldığında ise %0,8 geriledi.