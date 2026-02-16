TCMB açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatlarında reel düşüş!

2025 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), bir önceki çeyreğe göre %8,1 artış kaydederken, geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak %30,9 yükseldi. Ancak enflasyondan arındırıldığında fiyatlar reel olarak %0,5 azaldı.
DÜKKAN VE OFİS FİYATLARI DA REEL OLARAK DÜŞTÜ
Aynı dönemde Dükkan Fiyat Endeksi, çeyreklik bazda %8,5 artış gösterdi ve yıllık nominal artışı %31 oldu; fakat reel olarak %0,5 düşüş yaşandı. Ofis Fiyat Endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %5,7 yükselirken, yıllık nominal artış %30,5 olarak gerçekleşti; enflasyondan arındırıldığında ise %0,8 geriledi.
ANKARA EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞI KAYDETTİ
Üç büyük ildeki gelişmeler incelendiğinde, 2025 dördüncü çeyreğinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari gayrimenkul fiyat endeksleri sırasıyla çeyreklik bazda %7,8, %8,1 ve %7,1 oranında arttı. Yıllık bazda ise artış oranları İstanbul'da %25,0, Ankara'da %36,5 ve İzmir'de %31,3 oldu.