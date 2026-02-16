Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TCMB açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatlarında reel düşüş!
Giriş Tarihi: 16.02.2026 10:22 Son Güncelleme: 16.02.2026 10:41

TCMB açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatlarında reel düşüş!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi verilerine göre; ticari gayrimenkul fiyatları reel olarak %0,5 düşüş yaşadı. Dükkan ve ofislerde de benzer bir tablo görüldü. Üç büyük il arasında en yüksek yıllık artış oranı %36,5 ile Ankara’da kaydedildi.

TCMB açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatlarında reel düşüş!
  • ABONE OL

2025 yılı dördüncü çeyreğinde Türkiye genelinde Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE), bir önceki çeyreğe göre %8,1 artış kaydederken, geçen yılın aynı dönemine göre nominal olarak %30,9 yükseldi. Ancak enflasyondan arındırıldığında fiyatlar reel olarak %0,5 azaldı.

DÜKKAN VE OFİS FİYATLARI DA REEL OLARAK DÜŞTÜ

Aynı dönemde Dükkan Fiyat Endeksi, çeyreklik bazda %8,5 artış gösterdi ve yıllık nominal artışı %31 oldu; fakat reel olarak %0,5 düşüş yaşandı. Ofis Fiyat Endeksi ise bir önceki çeyreğe göre %5,7 yükselirken, yıllık nominal artış %30,5 olarak gerçekleşti; enflasyondan arındırıldığında ise %0,8 geriledi.

ANKARA EN YÜKSEK YILLIK ARTIŞI KAYDETTİ

Üç büyük ildeki gelişmeler incelendiğinde, 2025 dördüncü çeyreğinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari gayrimenkul fiyat endeksleri sırasıyla çeyreklik bazda %7,8, %8,1 ve %7,1 oranında arttı. Yıllık bazda ise artış oranları İstanbul'da %25,0, Ankara'da %36,5 ve İzmir'de %31,3 oldu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TCMB açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatlarında reel düşüş!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz