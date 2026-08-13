TCMB açıkladı: Türkiye’nin haziran ayı cari açığı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin Ödemeler Dengesi Gelişmelerini açıkladı. Buna göre cari işlemler hesabı haziranda 4 milyar 194 milyon dolar açık verirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 8 milyar 533 milyon dolar oldu.

YILLIKLANDIRILMIŞ CARİ AÇIK 38,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yıllıklandırılmış verilere göre haziran ayında cari açık yaklaşık 38,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 76,5 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,7 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 24,2 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 2 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler haziranda 6 milyar 851 milyon dolar oldu. Bu kalemde taşımacılık hizmetlerinden 2 milyar 597 milyon dolar, seyahat kaleminden ise 4 milyar 857 milyon dolar net gelir sağlandı.

CARİ AÇIĞIN FİNANSMANINDA KREDİLER ÖNE ÇIKTI

2026 yılı haziran ayı yıllıklandırılmış verilere göre cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 0,3 milyar dolar, net portföy yatırımları 6,4 milyar dolar ve krediler 52,9 milyar dolar katkı sağladı.

Finansal türevler 5,3 milyar dolar, ticari krediler 0,1 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 21,8 milyar dolar negatif yönlü etki yaptı. Merkez Bankasının döviz cinsinden net rezerv azalışı ise 27,2 milyar dolar oldu.

DOĞRUDAN YATIRIMLARDA NET ÇIKIŞ

Haziran ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkış 899 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 210 milyon dolar artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 1 milyar 109 milyon dolar arttı.

Gayrimenkul yatırımlarında ise yurt içi yerleşikler yurt dışında 248 milyon dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleştirdi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'deki net gayrimenkul alımı ise 297 milyon dolar oldu.

PORTFÖY YATIRIMLARINDA 2,5 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ

Portföy yatırımları haziran ayında 2 milyar 537 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti.

Yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve yatırım fonu piyasasında 2 milyar 920 milyon dolar, DİBS piyasasında ise 1 milyar 185 milyon dolar net alış yaptı.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarında yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve diğer sektörler ihraçlarında sırasıyla 462 milyon dolar ve 375 milyon dolar net alış, Genel Hükümet ihraçlarında ise 896 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

YURT DIŞINDAN KREDİ KULLANIMI ARTTI

Yurt dışından kredi kullanımlarında bankalar 3 milyar 495 milyon dolar, Genel Hükümet 3 milyon dolar ve diğer sektörler 1 milyar 800 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası ve yabancı para cinsinden sırasıyla 2 milyar 168 milyon dolar ve 1 milyar 721 milyon dolar net azalış gösterdi. Böylece toplam 3 milyar 889 milyon dolarlık net azalış kaydedildi.

Resmi rezervlerde ise haziran ayında 1 milyar 39 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör