TCMB açıkladı: Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku Kasım’da azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı aralık ayı kısa vadeli dış borç istatistiklerini yayımladı. Buna göre; Türkiye'nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki çeyreğe göre %0,3 oranında azalarak Kasım ayı itibarıyla 165,7 milyar ABD doları olmuştur.

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 225,4 milyar ABD doları olarak gerçekleşmişti.

Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre %0,8 oranında azalarak 72,5 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası yükümlülükleri %10,0 oranında azalarak 25,0 milyar ABD doları olmuştur.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki çeyreğe göre %10,8 oranında azalarak 8,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı %2,6 oranında azalışla 19,0 milyar ABD doları olmuştur. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %1,1 oranında artışla 21,2 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları %3,0 oranında artarak 23,7 milyar ABD doları olmuştur. Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki çeyreğe göre %4,5 oranında artarak 68,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir (Tablo 1). Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, %4,7 oranında artarak 62,5 milyar ABD doları olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler %1,7 artarak 5,8 milyar ABD doları olmuştur.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun %35,0'ının ABD doları, %27,9'unun Euro, %22,7'sinin Türk lirası ve %14,4'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yerleşik bankalardaki mevduat stoku 63,9 milyar dolara düşerken, ticari kredi yükümlülükleri ise 63,1 milyar dolara yükselmiştir.