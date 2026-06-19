TCMB açıkladı: Türkiye’nin net UYP açığı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini yayımladı. Buna göre; Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla -360,8 milyar ABD doları olmuştur.

TCMB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri, Mart 2026

Türkiye'nin net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla -360,8 milyar ABD doları olmuştur. Mart ayı itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, bir önceki çeyreğe göre %4,4 oranında azalışla 395,0 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise %1,4 oranında artışla 755,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Rezerv varlıklar, 33,2 milyar ABD doları azalarak 150,8 milyar ABD doları olmuştur. Varlık kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi %3,8 oranında artarak 78,0 milyar ABD doları, portföy yatırımları %51,9 artarak 10,2 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi ise %6,1 oranında artarak 156,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları, %19,9 oranında artarak 52,7 milyar ABD doları olmuştur.

Yurt dışı yerleşiklerin sahipliğinde olan yurt içi yatırım fonu paylarından kaynaklanan yükümlülükler, 2022 yılının ilk çeyreğinden itibaren istatistiklere yansıtılmaya başlanmıştır. Buna göre, yurt dışı yerleşiklerin sahipliğindeki yatırım fonu büyüklüğü, 2026 yılının ilk çeyreği itibarıyla 4,8 milyar ABD doları olmuştur. Portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Yönetimin DİBS yükümlülükleri, bir önceki çeyreğe göre %20,1 oranında azalarak 14,6 milyar ABD doları olmuştur. Yükümlülükler alt kalemleri bir önceki çeyreğe göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi %5,2 oranında artışla 212,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları kalemi, %0,1 oranında azalarak 142,3 milyar ABD doları ve diğer yatırımlar kalemi %0,1 oranında azalarak 400,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör