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Giriş Tarihi: 16.09.2026 10:33

TCMB açıklandı: Konut ve kiralarda ağustos hareketliliği!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı Ağustos 2026 verileri, konut ve kira piyasasındaki hareketliliği ortaya koydu. Konut Fiyat Endeksi yıllık yüzde 23,0, Yeni Kiracı Kira Endeksi ise yüzde 26,4 artış gösterdi.

TCMB açıklandı: Konut ve kiralarda ağustos hareketliliği!
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 23,0 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 6,5 oranında azalmıştır.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (2023=100), 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 236,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,5 oranında azalış göstermiştir.

2026 yılı Ağustos ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,9, 1,5 ve 2,7 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 26,3, 24,8 ve 23,3 oranlarında artış göstermiştir.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Ağustos 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 27,0 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 13,0 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlenmiştir.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ (YKKE)

2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 3,9 oranında azalmıştır.

YKKE 2026 yılı Ağustos ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 4,9, 2,6 ve 5,4 oranlarında artış göstermiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 34,5, 28,3 ve 25,5 oranlarında artmıştır.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Ağustos 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 34,5 ile İstanbul bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 17,3 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlenmiştir.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #TCMB #KONUT FİYAT ENDEKSİ

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TCMB açıklandı: Konut ve kiralarda ağustos hareketliliği!
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