TCMB anketi ortaya koydu: Banka kredilerinde sınırlı gevşeme bekleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların 2026 yılının ikinci çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile üçüncü çeyreğe yönelik beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçlarını yayımladı.
Ankete göre, yılın ikinci çeyreğinde bankalar işletmelere kullandırılan kredilerde uygulanan standartların belirgin şekilde sıkılaştığını bildirdi. Ancak üçüncü çeyrek için beklenti, bu sıkılaşmanın yerini sınırlı bir gevşemeye bırakacağı yönünde oluştu.
KOBİ VE TİCARİ KREDİLERDE YENİ DÖNEM
KOBİ'lere ve büyük ölçekli işletmelere verilen kredilerde de ikinci çeyrekte sıkılaşma öne çıktı.
Kısa ve uzun vadeli işletme kredileri ile TL cinsinden kredilerde daha önce görülen gevşeme sona ererken, yerini sıkılaşmaya bıraktı. Yabancı para cinsinden kredilerde ise sıkılaşma eğilimi devam etti.
Bankalar, üçüncü çeyrekte TL kredilerde sınırlı gevşeme beklerken, yabancı para kredilerindeki sıkılaşmanın süreceğini öngördü.
KONUT VE TAŞIT KREDİLERİNDE SIKI DURUŞ SÜRÜYOR
Ankete göre konut kredilerinde uygulanan standartlarda sınırlı sıkılaşma yaşandı ve bu görünümün üçüncü çeyrekte de devam etmesi bekleniyor.
Taşıt kredilerinde de benzer şekilde sınırlı sıkılaşma görülürken, mevcut seyrin korunacağı tahmin ediliyor.
Diğer bireysel kredilerde ise sıkılaşmanın güçlenerek sürdüğü belirtilirken, önümüzdeki dönemde bu sıkılaşmanın hız keserek devam edeceği öngörülüyor.
İŞLETME KREDİLERİNE TALEP ARTIYOR
İşletmelerin kredi talebi ikinci çeyrekte artmaya devam etti ancak artış hızı önceki döneme göre yavaşladı.
Bankalar, üçüncü çeyrekte işletme kredilerine yönelik talebin yeniden güçlenmesini bekliyor.
Buna karşılık bireysel kredi talebinde zayıflama dikkat çekti.
Konut ve taşıt kredilerine olan talep azalırken, diğer bireysel kredilerde de sınırlı artış yerini düşüşe bıraktı. Üçüncü çeyrekte bireysel kredi talebindeki zayıflamanın devam edeceği öngörülüyor.
FONLAMA KOŞULLARINDA GEVŞEME BEKLENTİSİ
Ankete göre yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında ikinci çeyrekte sıkılaşma eğilimi güçlenerek sürdü.
Bankalar, üçüncü çeyrekte yurt içi fonlama koşullarında gevşeme beklerken, yurt dışı fonlama koşullarındaki sıkılaşmanın ise önemli ölçüde yavaşlayacağını öngörüyor.