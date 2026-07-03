TCMB anketi ortaya koydu: Banka kredilerinde sınırlı gevşeme bekleniyor

KOBİ VE TİCARİ KREDİLERDE YENİ DÖNEM

KOBİ'lere ve büyük ölçekli işletmelere verilen kredilerde de ikinci çeyrekte sıkılaşma öne çıktı.

Kısa ve uzun vadeli işletme kredileri ile TL cinsinden kredilerde daha önce görülen gevşeme sona ererken, yerini sıkılaşmaya bıraktı. Yabancı para cinsinden kredilerde ise sıkılaşma eğilimi devam etti.

Bankalar, üçüncü çeyrekte TL kredilerde sınırlı gevşeme beklerken, yabancı para kredilerindeki sıkılaşmanın süreceğini öngördü.

KONUT VE TAŞIT KREDİLERİNDE SIKI DURUŞ SÜRÜYOR

Ankete göre konut kredilerinde uygulanan standartlarda sınırlı sıkılaşma yaşandı ve bu görünümün üçüncü çeyrekte de devam etmesi bekleniyor.

Taşıt kredilerinde de benzer şekilde sınırlı sıkılaşma görülürken, mevcut seyrin korunacağı tahmin ediliyor.

Diğer bireysel kredilerde ise sıkılaşmanın güçlenerek sürdüğü belirtilirken, önümüzdeki dönemde bu sıkılaşmanın hız keserek devam edeceği öngörülüyor.