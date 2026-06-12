TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon için sıkı para politikası kararlılıkla sürdürülüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Nisan ayı enflasyon verilerinde görülen yukarı yönlü hareketin nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ve bölgesel gelişmelerin enerji piyasaları üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Karahan, "Enerji fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle enflasyonda Nisan ayında yükseliş yaşandı" dedi. Bu gelişmenin fiyatlama davranışları üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini ifade eden Karahan, dezenflasyon hedeflerinden sapma olmaması için makro ihtiyati tedbirler ile likidite yönetiminin etkin biçimde kullanılmaya devam edeceğini vurguladı.

Finansal istikrar ile kalıcı fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme açısından temel unsur olduğunu dile getiren Karahan, para politikasındaki duruşun net ve kararlı olduğunu söyledi.

Dezenflasyon sürecinin başarısı için uygulanan sıkılaştırma adımlarının arkasında durduklarını kaydeden Karahan, "Dezenflasyon sürecinin devamlılığı açısından sıkı duruşumuzu sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Karahan ayrıca, bankacılık sektörünün de bu süreçte sağlıklı kredi büyümesi ve aktif kalitesinin korunması için Merkez Bankası politikalarıyla uyumlu hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör