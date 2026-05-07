TCMB Başkanı Karahan: Ekonomide dönüşüm içindeyiz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Karahan yurt dışı kaynaklı şoklarla baş etmenin görevleri olduğunu belirterek "Merkez Bankası olarak bizim görevimiz bu şokların dezenflasyon sürecine etkilerini minimize etmek, en aza indirmek. Son dönem gerçekleşmelerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları bizim para politikası duruşumuzla şekillenecek. Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor" dedi. Önümüzdeki dönemde enerji ve gıda fiyatlarında bir düzelme yaşanmadığı durumda enflasyonist etkilerin devam edeceğine dikkat çeken Karahan, kısa vadede bir miktar daha enflasyonist etkinin devam edeceğini düşündüklerini ifade etti.



KKM ZARARI

KKM maliyeti konusunda 2025 yılında raporlanan zararın 1,065 trilyon TL olduğunu dile getiren Karahan, 2023 yılında KKM giderinin 833 milyar lira, 2024'te 240 milyar lira, 2025 ise 166 milyar lira olduğunu söyledi.



DÖVİZ MÜDAHALELERİ

Döviz müdahalelerine de değinen Karahan, TCMB olarak olası şoklara karşı gerekli döviz likiditesini bulundurmak amacıyla rezerv tuttuklarına vurgu yaparak, "2025 yılı başında 155 milyar dolar seviyesinde olan brüt rezervlerimiz 24 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 171 milyar dolar seviyesinde. Net de 36 milyar dolar" dedi.

732 TON ALTINIMIZ VAR

24 Nisan itibarıyla altın rezervlerine de değinen Karahan 732 ton altın rezervi bulunduğunu, bunun yüzde 75'nin yurt içinde, bir kısmının da yurt dışında tutulduğunu kaydetti. Karahan altının yurt içinde Borsa İstanbul'da tutulduğunu dile getirdi.

FAİZİ SABİT TUTUYORUZ

Karahan, 2026 yılı için hâlen pozitif büyüme öngördüklerini söyledi. Dünya ülkelerinde faiz indiriminde beklentilerin bozulduğuna dikkat çeken Karahan, "enflasyon üzerindeki hem belirsizlik ortamı, savaşın yarattığı belirsizlik ortamını da göz önünde bulundurarak, sabit tutarak devam ediyoruz" dedi. Karahan, cari açığın 2026 yılında da millî gelire oran olarak tarihsel ortalamalarının altında seyredebileceğini dile getirdi.

CARRY TRADE KUR GARANTİSİ YOK

Karahan, yabancı yatırımcıların sadece carry trade pozisyonlarının artmadığını, tahviller ve hisse senetlerine de büyük ilgi olduğu bildirdi. Karahan, "Carry trade işlemlerinde yatırımcı piyasa riski alır ve zarar etme riski bulunur, Merkez Bankası olarak hiçbir yatırımcıya kur garantisi vermemiz söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.

EKONOMİDE DÖNÜŞÜM

Ekonomide dönüşüm içinde olduklarına dikkat çeken Karahan, 'bunun da fark farkında olmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun sektörlere olan geçiş. Yıllık bazda yüzde 30 artış gösteren sektörler var. Bir diğer yapısal dönüşüm de aslında, hizmet ekonomisine geçiş" diye konuştu.

