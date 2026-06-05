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Giriş Tarihi: 5.06.2026 12:01

TCMB Başkanı Karahan: Katılım finansmanı yüzde 9’a yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Katılım finansmanın 2010’larda yüzde 4,5 seviyesinde bulunduğunu bugün ise yüzde 9’a yükseldiğini ifade etti.

TCMB Başkanı Karahan: Katılım finansmanı yüzde 9’a yükseldi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde ekonomiye yönelik değerlendirmede bulundu.

Karahan, katılım finansmanın istikrarlı şekilde büyümeye devam ettiğini söyledi. Karahan, fiyat istikrarının sağlanabilmesi için finansal dünyaya duyulan güvenin ve piyasaların etkin işleyişinin gerekli olduğunu anlattı.

Merkez Bankası'nın enflasyon hedefinin yüzde 5 civarında olduğunu belirten Karahan, 2014-2019 döneminin sıkı para politikası süreci olduğunu ve bu süreçte yatırımlarda yavaşlama görüldüğünü anlattı. Enflasyonun öngörülebilir bir ekonomik ortam sağladığını da sözlerine ekledi.

Karahan, katılım finansmanının kapsayıcılığının artırılmasının önem taşıdığını ifade ederek katılım finansmanının toplam finansal sistem içindeki payının 2010'lu yıllarda yüzde 4,5 seviyesindeyken bugün yüzde 9'a ulaştığını kaydetti. Karahan, katılım finansmanının istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü ve katılım bankalarında kredi büyümesinin daha yüksek seyrettiğini söyledi.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #MERKEZ BANKASI #FATİH KARAHAN

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TCMB Başkanı Karahan: Katılım finansmanı yüzde 9’a yükseldi
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