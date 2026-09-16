TCMB Başkanı Karahan’dan altın mesajı: Merkez bankalarının talebi yüksek!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Budapeşte Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada küresel ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Karahan, merkez bankalarının altın talebinin hâlâ yüksek seviyelerde olduğunu belirtti.

Merkez bankalarının daha uzun süreli şokların etkili olduğu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Karahan, ekonomik gelişmelerin yanı sıra ülkeler arasındaki bağlantıların da doğru okunmasının önem taşıdığını ifade etti.

Karahan, merkez bankalarının çeşitli bozulmalara ve ekonomik dalgalanmalara alışkın olduğunu belirterek, bu süreçlerin yalnızca ekonomiyle sınırlı kalmadığını söyledi. Ülkelerin ekonomik açıdan birbirlerine olan bağlılıklarının yaşanan değişimler sırasında dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ekonomik değer yaratılırken stratejik kaldıraç etkisinin de gözetildiğini belirten Karahan, son 20-30 yıllık dönemde ülkelerin rekabet avantajlarını güçlendirmeye odaklandığını ifade etti.

Karahan ayrıca şirketlerin bu dönemde yoğun tedarik zincirleri oluşturduğuna dikkat çekerek, küresel ekonomik yapıdaki değişimlerin ülkeler ve şirketler arasındaki ilişkileri de etkilediğini kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör