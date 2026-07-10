TCMB Başkanı Karahan’dan enflasyon mesajı: Bozulma sınırlı, sıkı politika korunacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı sunumunda enflasyonla mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi. Enflasyondaki risklerin devam ettiğini belirten Karahan, para politikasında sıkı duruşun korunacağını vurguladı.

"ARZ ŞOKLARI ENFLASYONU YUKARI TAŞIDI"

Arz yönlü gelişmelerin manşet enflasyonu yükselttiğini belirten Karahan, maliyet baskılarının önümüzdeki dönemde azalmasının beklendiğini söyledi. Temel enflasyonda son dönemde görülen yukarı yönlü hareketin kısa vadeli görünüm açısından risk oluşturduğunu ifade eden Karahan, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın ise sınırlı kaldığını dile getirdi.

Karahan, "Arz şokları manşet enflasyonu yukarı taşıdı. Maliyet baskılarının azalmasını bekliyoruz. Temel enflasyonda son dönemde görülen yukarı yönlü hareket yakın vadeli enflasyon görünümü açısından risk oluşturuyor" dedi.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ BOZULMA SINIRLI"

Enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, "Enflasyon beklentilerindeki bozulma sınırlı." dedi.

TCMB verilerine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 23,8, reel sektörde yüzde 33,1, hane halkında ise yüzde 46,1 seviyesinde bulunuyor.

EKONOMİK AKTİVİTEDE YAVAŞLAMA SÜRÜYOR

Ekonomide dengelenme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, ekonomik faaliyette yavaşlamanın sürdüğünü söyledi.

Kredi büyümesinin daha ılımlı hale geldiğini söyleyen Karahan, "Ticaret açığı ikinci çeyrekte daraldı. Yerleşiklerin Türk lirasına olan talebi güçlü seyrini sürdürüyor. Döviz rezervleri güçlü." dedi.

Karahan, yerleşiklerin Türk lirasına olan talebinin güçlü seyrini koruduğunu ve Merkez Bankası rezervlerinin güçlü seviyelerde bulunduğunu da kaydetti.

"SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK"

Jeopolitik gelişmelerin dezenflasyon sürecini geciktirdiğini belirten Karahan, "Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu; talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla dezenflasyon sürecini güçlendirecektir." dedi.

Karahan, politika faizinin belirlenmesine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Para Politikası Kurulu politika faizini, gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimini dikkate alarak, ara hedeflerle uyumlu öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir."

GEREKİRSE İLAVE SIKILAŞMA SİNYALİ

Para Politikası Kurulu'nun politika faizini gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimini dikkate alarak belirlediğini ifade eden Karahan, "Para politikası kararları enflasyon görünümüne odaklanılarak toplantı bazında ihtiyatlı şekilde alınacaktır. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör