TCMB Başkanı Karahan’dan milyonları ilgilendiren faiz ve enflasyon mesajı

REEL SEKTÖRLE GÜÇLÜ İLETİŞİM VURGUSU

Reel sektörle güçlü bir iletişim yürüttüklerini belirten Karahan, "2013'ten bu yana farklı sektör ve ölçeklerden firmalarla yüz yüze görüşmeler yapıyoruz. Erzurum ve bölge illerinde 2026'da 132, son 5 yılda toplamda 1413 firma görüşmesi yaptık." diye konuştu.

Karahan, bu görüşmelerden elde edilen bilgilerin para politikası kararlarında kullanıldığını belirterek, konjonktürel gelişmelerin yanı sıra yapısal sorunlara ilişkin de önemli veriler elde ettiklerini ifade etti. İletilen beklenti ve önerilerin ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıldığını kaydeden Karahan, reel sektör temsilcileriyle çift yönlü iletişim kurduklarını söyledi.

ENFLASYONDA GENELE YAYILAN GERİLEME

Sunumunda dezenflasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 31,8 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlattı.

Mayıs 2024'ten bu yana enflasyonda genele yayılan bir gerileme görüldüğünü belirten Karahan, kira ve eğitim kalemlerinde katılığın azalmasının dezenflasyon sürecini desteklediğini ifade etti.

İş yeri kira enflasyonundaki düşüşün maliyet baskılarını hafiflettiğini söyleyen Karahan, iç talepte dengelenmenin sağlandığını, tüketici ve firmaların enflasyon beklentilerinin de gerilediğini dile getirdi.

Buna karşın gıda fiyatlarında ürün bazlı yüksek oynaklıkların sürdüğünü belirten Karahan, jeopolitik gelişmeler nedeniyle enerji fiyatlarında yükseliş yaşandığını ifade etti. Kira ve eğitimdeki dezenflasyonun devam etmesini beklediklerini söyleyen Karahan, yurt içi maliyetlerde ise savaş kaynaklı artış gözlendiğini kaydetti.