TCMB faizi sabit tuttu: Enflasyonda düşüş sürüyor! Riskler yakından izleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu Toplantı Özetini yayımladı. Buna göre; TCMB jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatları ve küresel enflasyon üzerindeki baskısını sürdürdüğüne dikkat çekti. Küresel büyüme beklentilerinin 2026 yılı için aşağı yönlü revize edildiği belirtilirken, Türkiye'nin dış ticaret ortaklarına ilişkin büyüme endeksinin 2026'da yüzde 1,7, 2027'de ise yüzde 2,5 artmasının beklendiği kaydedildi.
Küresel ölçekte artan belirsizliklerin gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımlarında oynaklığa yol açtığı ifade edildi.
KREDİ VE FİNANSAL KOŞULLARDA SIKILAŞMA
Kurul, bireysel ve ticari kredilerde büyümenin yavaşladığını, kredi ve mevduat faizlerinin ise yükseldiğini bildirdi. TCMB'nin mayıs ayında kredi büyümesini sınırlandırmaya yönelik zorunlu karşılık düzenlemeleri yaptığı hatırlatıldı.
Brüt uluslararası rezervlerin 5 Haziran itibarıyla 159,4 milyar dolara gerilediği, aynı dönemde hisse senedi ve tahvil piyasalarından toplam 1,9 milyar dolarlık net portföy çıkışı gerçekleştiği aktarıldı.
EKONOMİK AKTİVİTEDE YAVAŞLAMA SÜRÜYOR
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyürken, çeyreklik büyüme yüzde 0,1 ile sınırlı kaldı. TCMB, ilk çeyrek verilerinin ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiğini gösterdiğini belirtti.
İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler de iç talebin zayıf seyrini koruduğuna işaret etti. Sanayi üretimindeki zayıf görünüm sürerken, işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde yatay kaldı.
CARİ AÇIKTA KISMİ İYİLEŞME BEKLENTİSİ
Mart ayında cari işlemler açığı 9,7 milyar dolar olurken, 12 aylık birikimli cari açık 39,7 milyar dolara yükseldi. Buna karşın mayıs ayı dış ticaret verilerinin cari dengede kısmi iyileşmeye işaret ettiği belirtildi.
TCMB, jeopolitik gelişmelerin yılın ikinci yarısında cari denge üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.
ENFLASYONDA ANA EĞİLİM GERİLİYOR
Mayıs ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 1,71 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61'e yükseldi. Enflasyondaki artışta ulaştırma hizmetleri, giyim ve işlenmiş gıda fiyatları etkili oldu.
Buna karşılık TCMB, mevsimsellikten arındırılmış göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde mayıs ayında gerilemeye işaret ettiğini vurguladı. Haziran ayına ilişkin öncü verilerin de bu düşüş eğiliminin sürdüğünü gösterdiği kaydedildi.
Banka, hizmet enflasyonunun mal enflasyonuna kıyasla yüksek seyrini koruduğunu, kira artışlarında ise yavaşlama eğiliminin devam ettiğini belirtti.
ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ
Mayıs ayında piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,9'a yükseldi. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 23,8, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 18,4 olarak ölçüldü.
TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk oluşturmaya devam ettiğini değerlendirdi.
POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 37'DE KALDI
Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi yüzde 40, borçlanma faizi ise yüzde 35,5 olarak korundu.
Kurul, sıkı para politikası duruşunun enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sürdürüleceğini vurgularken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bozulma görülmesi halinde ilave sıkılaşma yapılabileceği mesajını verdi.
TCMB, kararların veri odaklı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaya devam edeceğini bildirdi.