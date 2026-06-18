TCMB faizi sabit tuttu: Enflasyonda düşüş sürüyor! Riskler yakından izleniyor

KREDİ VE FİNANSAL KOŞULLARDA SIKILAŞMA

Kurul, bireysel ve ticari kredilerde büyümenin yavaşladığını, kredi ve mevduat faizlerinin ise yükseldiğini bildirdi. TCMB'nin mayıs ayında kredi büyümesini sınırlandırmaya yönelik zorunlu karşılık düzenlemeleri yaptığı hatırlatıldı.

Brüt uluslararası rezervlerin 5 Haziran itibarıyla 159,4 milyar dolara gerilediği, aynı dönemde hisse senedi ve tahvil piyasalarından toplam 1,9 milyar dolarlık net portföy çıkışı gerçekleştiği aktarıldı.

EKONOMİK AKTİVİTEDE YAVAŞLAMA SÜRÜYOR

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,5 büyürken, çeyreklik büyüme yüzde 0,1 ile sınırlı kaldı. TCMB, ilk çeyrek verilerinin ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler de iç talebin zayıf seyrini koruduğuna işaret etti. Sanayi üretimindeki zayıf görünüm sürerken, işsizlik oranı yüzde 8,2 seviyesinde yatay kaldı.

CARİ AÇIKTA KISMİ İYİLEŞME BEKLENTİSİ

Mart ayında cari işlemler açığı 9,7 milyar dolar olurken, 12 aylık birikimli cari açık 39,7 milyar dolara yükseldi. Buna karşın mayıs ayı dış ticaret verilerinin cari dengede kısmi iyileşmeye işaret ettiği belirtildi.

TCMB, jeopolitik gelişmelerin yılın ikinci yarısında cari denge üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.

ENFLASYONDA ANA EĞİLİM GERİLİYOR

Mayıs ayında tüketici enflasyonu aylık yüzde 1,71 artarken, yıllık enflasyon yüzde 32,61'e yükseldi. Enflasyondaki artışta ulaştırma hizmetleri, giyim ve işlenmiş gıda fiyatları etkili oldu.

Buna karşılık TCMB, mevsimsellikten arındırılmış göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde mayıs ayında gerilemeye işaret ettiğini vurguladı. Haziran ayına ilişkin öncü verilerin de bu düşüş eğiliminin sürdüğünü gösterdiği kaydedildi.

Banka, hizmet enflasyonunun mal enflasyonuna kıyasla yüksek seyrini koruduğunu, kira artışlarında ise yavaşlama eğiliminin devam ettiğini belirtti.