TCMB iki ödeme kuruluşunun faaliyet iznini genişletti

Kararlar 12 Aralık 2025 tarihinde alındı ve Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş., 6493 sayılı Kanun'un 12. maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentlerinde yer alan ödeme hizmetlerini sunma yetkisiyle faaliyet izni kapsamına alındı. Şirketin yetkisi, 30 Haziran 2016 tarihli ve 6930 sayılı BDDK Kararı, 26 Temmuz 2018 tarihli ve 7891 sayılı BDDK Kararı ile 12 Aralık 2022 tarihli ve 11354/20953 sayılı Banka Meclisi Kararı çerçevesinde belirlendi.

Ödeal Ödeme Kuruluşu A.Ş. de aynı kanun maddeleri uyarınca ödeme hizmetlerini sunma izni aldı ve faaliyet izni, 6 Eylül 2016 tarihli ve 7010 sayılı BDDK Kararı ile 12 Aralık 2022 tarihli ve 11354/20953 sayılı Banka Meclisi Kararı kapsamında düzenlendi.

Her iki karar, 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinin on üçüncü fıkrası ve 15. maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınmış oldu.