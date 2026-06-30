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Giriş Tarihi: 30.06.2026 10:40

TCMB ile Hong Kong Para Otoritesi arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Hong Kong Para Otoritesi arasında finansal teknolojilerde işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

AA
TCMB ile Hong Kong Para Otoritesi arasında mutabakat zaptı imzalandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, TCMB ve Hong Kong Para Otoritesi arasında her iki bankanın inovasyon fonksiyonları arasındaki işbirliğine yönelik çerçeve belirlemek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Anlaşmanın finansal inovasyon alanında bilgi paylaşımının kolaylaştırılmasına ve yenilikçi projelerde işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturması beklendiği ifade edilen açıklamada, mutabakat zaptının, TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Hong Kong Para Otoritesi Başkanı Eddie Yue tarafından imzalandığı kaydedildi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #FATİH KARAHAN #TCMB

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TCMB ile Hong Kong Para Otoritesi arasında mutabakat zaptı imzalandı
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