TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Enflasyon beklentilerinde iyileşme sinyali, büyüme öngörüsü güçlü kaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi İstatistiklerini yayımladı. Buna göre; Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,14 iken, bu anket döneminde yüzde 29,21 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,81 iken, bu anket döneminde yüzde 23,95 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 18,29 iken, bu anket döneminde yüzde 17,83 olarak gerçekleşmiştir.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2026 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,76 olasılıkla yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 55,85 olasılıkla yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 20,36 olasılıkla ise yüzde 25,00 - 27,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 10,17'sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında, yüzde 62,71'inin beklentilerinin yüzde 22,00 – 24,99 aralığında, yüzde 20,34'ünün beklentilerinin yüzde 25,00 – 27,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2026 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,79 olasılıkla yüzde 12,00 – 15,99 aralığında, yüzde 51,74 olasılıkla yüzde 16,00 – 19,99 aralığında, yüzde 19,85 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 23,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 17,65'inin beklentilerinin yüzde 12,00 - 15,99 aralığında, yüzde 49,02'sinin beklentilerinin yüzde 16,00 – 19,99 aralığında, yüzde 21,57'sinin beklentilerinin yüzde 20,00 – 23,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
FAİZ BEKLENTİLERİ
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 40,00 olmuştur. Temmuz ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 37,00 olarak gerçekleşmiştir.
DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,47 TL iken, bu anket döneminde 51,55 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 55,72 TL iken, bu anket döneminde 56,69 TL olarak gerçekleşmiştir.
GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ
Katılımcıların GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2027 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir.