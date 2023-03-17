TCMB piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. 2023 yılı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 42 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.



YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ



Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,76 iken, bu anket döneminde yüzde 37,72 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,75 iken, bu anket döneminde yüzde 31,63 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,11 ve yüzde 17,91 olarak gerçekleşti.



12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ



2023 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,95 ihtimalle yüzde 20,00 - 24,99 aralığında, yüzde 33,52 ihtimalle yüzde 35 - 39,99 aralığında, yüzde 16,44 ihtimalle ise yüzde 40,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 20,00 - 24,99 aralığında, yüzde 18,42'sinin beklentilerinin yüzde 30,00 - 34,99 aralığında, yüzde 31,58'inin beklentilerinin yüzde 35,00 - 39,99 aralığında olduğu gözlendi.



24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ



2023 yılı Mart ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,23 ihtimalle yüzde 9 - 14,99 aralığında, yüzde 40,42 ihtimalle yüzde 15,00 - 20,99 aralığında, yüzde 21,40 ihtimalle ise yüzde 21,00 - 26,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 17,65'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 14,99 aralığında, yüzde 47,06'sının beklentilerinin yüzde 15,00 - 20,99 aralığında, yüzde 20,59'unun beklentilerinin yüzde 21,00 - 26,99 aralığında olduğu gözlendi.



FAİZ BEKLENTİLERİ



Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan gecelik faiz oranı ile TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentileri bir önceki anket döneminde yüzde 9 iken, bu anket döneminde yüzde 8,50 olarak gerçekleşti.



DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ



Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 22,84 TL iken, bu anket döneminde 22,91 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 23,10 TL iken, bu anket döneminde 23,52 TL olarak gerçekleşti.



GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ



Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde 3,6 iken, bu anket döneminde yüzde 3,5 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde 4,5 iken, bu anket döneminde yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.