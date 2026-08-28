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Giriş Tarihi: 28.08.2026 12:18

TCMB Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması sonuçları açıklandı! Dereceye girenler belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması'nın başvuru değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu.

AA
TCMB Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması sonuçları açıklandı! Dereceye girenler belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, "Ekonomiyle ilgilenen, güncel ekonomik gelişmeleri yakından takip eden, ekonomiyi daha iyi anlamaya ve yorumlamaya çalışan üniversite öğrencilerinin fikirlerini ifade edebilmelerini teşvik etmek amacıyla Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması düzenlenmiştir." ifadesine yer verildi.

Başvurulara ilişkin değerlendirme süreçlerinin tamamlandığı ve dereceye giren öğrencilerin makalelerine kurumun internet sitesindeki bağlantıdan erişilebildiği bildirilen açıklamada, yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilerin makalelerini sunmak üzere TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'ne davet edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Merkez Bankası Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılında da düzenleneceği belirtildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI #MERKEZ BANKASI #TCMB #İSTANBUL FİNANS MERKEZİ

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TCMB Üniversite Öğrencileri Makale Yarışması sonuçları açıklandı! Dereceye girenler belli oldu
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