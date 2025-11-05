TCMB’den Aralık ayında faiz indirimi bekleniyor! Küresel bankalardan faiz ve enflasyon tahmini

TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin ardından uluslararası bankacılık devleri Citi, Deutsche Bank ve HSBC TCMB beklentilerini paylaştı.

CITI 100 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLİYOR

Citi analistleri tarafından paylaşılan raporda Merkez Bankası'nın 100 baz puan indirerek politika faizini yüzde 38,50'ye ulaşmasının beklendiği açıklandı. Raporda Ekim ayında enflasyonun yavaşladığını ancak baskıların devam ettiğini belirtildi.

DEUTSCHE BANK DA 100 BAZ PUAN BEKLİYOR

Deutsche Bank Aralık toplantısında hala 100 baz puanlık bir indirim öngördüklerini belirtti. Raporda "Ekim ayı enflasyon verileri, aylık bazda yüzde 2,55 oldu. Bu, hem piyasa beklentisinin hem de bizim yüzde 2,7'lik tahminimizin altında kaldı. Yıllık enflasyon, Eylül ayındaki geçici artışın ardından yüzde 32,9'a geriledi ve bu da enflasyondaki düşüşün daha yavaş bir tempoda da olsa devam ettiğini doğruluyor." ifadesini kullandı.

Kurumun notunda, "Ekim'deki faiz idiriminin ardından Aralık'ta gevşeme dögüsünün ivmelenmesini beklemek güç. Bununla birlikte, kısa vadeli siyasi belirsizliklerin azalması ve finansal istikrar risklerinin düşmesi, döviz kuru üzerindeki baskı ve dolarizasyon kontrol altında tutulduğu sürece, yavaş tempolu indirimlerin önünü açabilir. Aralık ayında hala 100 baz puanlık bir indirim görüyoruz" ifadelerine yer verildi.

HSBC 150 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİNİ KORUDU

HSBC ise paylaştığı raporda Ekm enflasyonunun tahminlerin biraz altında olduğunu hatırlatarak Aralık'ta faiz indirimi beklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Notta "Sırasıyla yüzde 32 ve yüzde 20 olan 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerimizde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Merkez Bankası'nın son enflasyon verisini de, devam eden gevşemeyi büyük ölçüde destekleyici olarak değerlendireceğini düşünüyoruz, bu nedenle 11 Aralık PPK toplantısında 150 baz puanlık bir faiz indirimi tahminimizi koruyoruz" ifadesi yer aldı.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim toplantısında politika faizini yüzde 39,50 seviyesine indirmişti.