TCMB’den bir ilk: Yeni kiracı kira endeksi

Mevcut resmi kira verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mevcut kiracıların ödediği kira üzerinden hesaplandığı için piyasa hareketlerini gecikmeli gösteriyor. Bu nedenle YKKE, kira piyasasındaki eğilimleri daha hızlı ve öncü şekilde ölçen bir araç niteliği taşıyor. Uzmanlar, bu sayede enflasyonun gelecekteki yönüne dair erken sinyallerin daha sağlıklı okunabileceğini belirtiyor.

Veriler, kira artışlarının 2022 yılında zirveye ulaştığını, sıkı para politikasının etkisiyle 2023 sonundan itibaren düşüşe geçtiğini ve bu eğilimin 2026 başında da sürdüğünü gösteriyor. Ocak 2026 itibarıyla YKKE yıllık kira artışı %34,2 seviyesine gerileyerek %40'ın altına indi ve kira enflasyonunda belirgin bir yavaşlamaya işaret etti.

Şehir bazlı analizlerde Ankara, diğer büyük şehirlerden ayrışıyor. 2023 depremi sonrası yoğun göç alan başkentte kira artışları İstanbul ve İzmir'e kıyasla daha yüksek seyretti. Bu durum, göç hareketlerinin konut piyasasına etkisini net biçimde ortaya koyuyor.

Resmi kira enflasyonu ile YKKE verileri arasındaki fark da dikkat çekici. TÜİK verilerine göre kira enflasyonu %56,6 seviyesindeyken, YKKE'deki daha düşük oran, piyasanın çoktan yavaşlamaya başladığını gösteriyor. Uzmanlara göre bu fark zamanla kapanacak ve resmi kira enflasyonu da gecikmeli olarak düşüş trendini sürdürecek.

2025'in son çeyreğine ait veriler, konut maliyetlerinin geldiği seviyeyi ortaya koyuyor. Türkiye genelinde 100 metrekarelik bir konutun ortanca kira bedeli 22 bin TL iken, İstanbul'da 37 bin TL'ye ulaştı. Ankara'da 21 bin TL, İzmir'de ise 25 bin TL olarak ölçüldü.

Güncel göstergeler, kira enflasyonunun yıl sonunda TCMB'nin öngördüğü %30–36 aralığında gerçekleşebileceğini işaret ediyor. Ekonomistler, YKKE'nin para politikası kararları açısından da önemli bir referans oluşturacağını değerlendiriyor.

TCMB'ye göre, YKKE ile TÜİK kira endeksi birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı konumunda bulunuyor. YKKE anlık piyasa eğilimlerini gösterirken, resmi endeks mevcut sözleşmeler üzerinden fiyat geçişlerini takip etmeye devam edecek. Bu iki veri birlikte değerlendirildiğinde, kira piyasasının hem güncel durumu hem de gelecekteki yönü daha net analiz edilebilecek.